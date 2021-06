Régionales : pour Lutte Ouvrière, la crise a surtout conforté "les fortunes de la classe capitaliste"

Il ne reste plus que deux semaines avant le premier tour des élections régionales. Parmi les huit listes engagées en Nouvelle-Aquitaine, celle de Lutte Ouvrière, portée par Guillaume Perchet. Le parti qui avait obtenu 1,41% des voix lors du scrutin en 2015 veut profiter de ces élections pour faire entendre la voix des travailleurs face au système capitaliste. "On l'a vu pendant la crise sanitaire, ce sont les travailleurs qui font tourner les hôpitaux, les usines, les magasins. Si on laisse la société entre les mains de la classe capitaliste, entre les mains des grands patrons, eh bien pour nous, c'est du chômage, des restrictions, c'est la destruction des services de santé dont on a payé les conséquences".

Le candidat fustige également les millions d'euros d'aides versées aux entreprises par le président actuel de la Nouvelle-Aquitaine. "Ces millions d'euros se sont ajoutés aux milliards de l'Etat et ont servi surtout à conforter les bénéfices, les fortunes de la classe capitaliste. Pendant que les régions et l'Etat arrosait l'aéronautique, plus de 2.500 travailleurs ont perdu leur travail dans ce secteur. Pendant le même temps, les profits du CAC 40, ce sont 39 milliards, les dividendes distribuées, ce sont 50 milliards. Le bilan de cette crise, c'est qu'il y avait 39 milliardaires l'année dernière. Il y en a 42 aujourd'hui."

(Ré)écoutez l'interview de Guillaume Perchet, candidat Lutte Ouvrière aux élections régionales :

Guillaume Perché, invité de la rédaction de France Bleu Pays Basque ce lundi 7 juin Copier

Les autres candidats pour ces élections régionales :