Régionales : sans surprise, Laurent Pietraszewski désigné candidat LREM dans les Hauts-de-France

Comme prévu, la République en Marche a décidé de lancer Laurent Pietraszewski dans la course au fauteuil de président du Conseil régional des Hauts-de-France. Selon les informations recueillies par France Bleu Nord, le secrétaire d'état chargé des Retraites va être officiellement désigné ce lundi soir à l'issue d'un bureau exécutif de la République en Marche.

L’élection présidentielle en arrière-plan

Préféré au député du Nord Christophe Di Pompeo, l'ancien DRH d'Auchan aura la lourde tâche de battre Xavier Bertrand, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles. Le président sortant, réputé favori, a fait de sa réélection à la tête de la Région une condition autant qu'un tremplin à une candidature à la présidentielle de 2022 face à Emmanuel Macron.

Le Modem est avec [nous], et le sera de la façon la plus claire possible

Sa liste de centre-droit est soutenue par LR, l'UDI, et... le Modem ? Des élus du parti centriste, pourtant principal allié du mouvement présidentiel, sont tentés de rester aux côtés de Xavier Bertrand. Mais dans l'entourage du président de la République, on assure le contraire : "Le Modem est avec [nous], et le sera de la façon la plus claire possible." D'ailleurs, jeudi dernier, lors d'une cession au conseil régional, les élus Modem se sont, pour la première fois, abstenus de voter une délibération portée par Xavier Bertrand.

Pietraszewski crédité de 9%

Selon un sondage Ifop datant du mois de novembre, Laurent Pietraszewski réunit 9% des intentions de vote pour les élections régionales, loin derrière Xavier Bertrand qui recueillerait 33% des voix au premier tour. La liste RN emmenée par le porte-parole du parti Sébastien Chenu (29%) arrive en deuxième position. Aucun autre candidat ne dépasserait la barre des 10% permettant de se maintenir au second tour : 9% pour Karima Delli avec une liste EELV, et 8% pour Patrick Kanner avec une liste PS.

Initialement prévues en mars, les élections régionales ont été repoussées à cause de la crise du Covid-19. Pour le moment, les scrutins sont donc prévus fin juin, mais il y aura une clause de revoyure pour tenir compte de l'évolution de l'épidémie.