La Lavalloise Samia Soultani et le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, porteront en Mayenne les couleurs de la droite et du centre pour les élections régionales. Christelle Morançais, la présidente LR sortante des Pays de la Loire, est tête de liste.

Régionales : sans surprise, Samia Soultani et Philippe Henry, le binôme de la droite et du centre en Mayenne

Samia Soultani et Philippe Henry candidats à leur réélection aux régionales

Christelle Morançais, la présidente LR sortante, candidate à sa propre succession, a présenté ce mardi les binômes qui seront chargés, dans chaque département des Pays de la Loire, de porter les couleurs de la droite, du centre et de la société civile pour les élections régionales, prévues les 20 et 27 juin.

Sans surprise, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, et la Lavalloise Samia Soultani forment le binôme mayennais.

Samia Soultani et Philippe Henry - DR

Samia Soultani siège au conseil régional entre 2014 et 2015 et est élue vice-présidente de la région en 2015 chargée du soutien aux entreprises. Philippe Henry rejoint, lui, le conseil régional, à la suite de l’élection de Bruno Retailleau en 2015, dans la commission des transports et des infrastructures.