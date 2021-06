Régionales : Sébastien Chenu, candidat RN, invite Xavier Bertrand à "rester humble et à ne pas fanfaronner"

Arrivé deuxième avec 25,6% au second tour des régionales dans les Hauts-de-France, le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu, a reconnu sa défaite et invité Xavier Bertrand à "rester humble et ne pas fanfaronner".