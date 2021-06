Régionales : Sébastien Chenu, tête de liste RN, appelle ses électeurs à se mobiliser

"Il faut vous bouger, sinon vous ne verrez jamais de changement", a réagi Sébastien Chenu, tête de liste du Rassemblement national aux élections régionales dans les Hauts-de-France ce dimanche soir sur France Bleu Nord.

Selon les estimations Ispsos-Sopra Steria, Sébastien Chenu a obtenu 24,5% des voix, loin derrière Xavier Bertrand, le président sortant de la région, qui totalise 42,1% à l'issue du premier tour. "Ce sont les électeurs du Front national qui peuvent faire barrage au système. Bertrand Macron

Pour expliquer le recul de son parti, le candidat du Rassemblement met en avant l'abstention. "Les sondages disent souvent que ce sont les catégories les plus populaires et les plus jeunes qui ne votent pas. Ce sont souvent les catégories les plus jeunes et les plus populaires qui votent Rassemblement national. Donc, si les jeunes des catégories les plus populaires ne sont pas allés voter mécaniquement, le rassemblement national a subi un résultat qui n'était pas conforme à celui que nous espérions", a-t-il souligné.

Une "défaite collective"

Sébastien Chenu voit dans les résultats de ce premier tour une défaite collective "d'un pays dans lequel il y a 70% d'abstention, 67% dans les Hauts-de-France, je crois que ce premier tour, en réalité, a un goût amer pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent depuis si longtemps et qui, aujourd'hui, y ont vu une France se résigner. On a vu une France se détourner des urnes et amener des résultats improbables".

"Qui est la menace pour la République ? C'est l'abstention qui est une menace pour la démocratie", a souligné le candidat du Rassemblement national.