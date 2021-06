Arrivée deuxième au premier tour derrière le président sortant PS Alain Rousset, Edwige Diaz, la tête de liste du Rassemblement National aux élections régionales de Nouvelle Aquitaine lance un appel à la mobilisation des électeurs et notamment les électeurs de droite pour le second tour.

Régionales : "Seul le second tour compte " explique la tête de liste RN Edwige Diaz sur France Bleu Limousin

Edwige Diaz est en Haute-Vienne ce jeudi après midi puis en Corrèze dans la soirée pour une réunion publique à Brive. Arrivée deuxième lors du premier tour des élections régionales en Nouvelle Aquitaine derrière le président PS sortant Alain Rousset, la tête de liste du Rassemblement National estime qu'il n'y a pas d'enseignements à tirer du premier tour mais que seul compte à présent le second tour. "C'est seulement le second tour qui donne des élus au conseil régional" explique Evelyne Diaz. Invitée de France Bleu Limousin ce jeudi matin, elle lance un message aux abstentionnistes de dimanche dernier en leur disant que "s'abstenir c'est laisser les autres décider à sa place et surtout laisser les sortants en place".

Un appel lancé aux électeurs de droite

Pour Edwige Diaz, les 5 listes encore en présence pour ce second tour des régionales est aussi une opportunité. Elle souligne le fait que la tête de liste de droite Nicolas Florian (LR) arrivé cinquième lors du premier tour ne lui permet pas de remporter la région. "voter pour lui c'est un vote inutile" souligne Edwige Diaz qui appelle donc les électeurs de droite à voter pour le RN "s'ils veulent en finir avec cette gestion de gauche qui incarne l'insécurité et le chômage" lance la tête de liste du RN à l'approche du second tour des élections régionales.