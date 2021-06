Régionales : un avion avec une banderole appelant à voter RN au deuxième tour survole le Centre-Val de Loire

Voilà une opération de communication qui ne passe pas inaperçue dans la campagne du second tour des régionales : le Rassemblement national fait voler un avion dans le ciel du Centre-Val de Loire ce jeudi, qui traîne une grande banderole "Dimanche, je vote RN".

Aleksandar Nikolic, candidat du Rassemblement national, arrivé deuxième du premier tour des élections régionales en Centre-Val de Loire dimanche 20 juin, avait annoncé "une grande opération contre l'abstention en Centre-Val de Loire". En fait, il s'agit d'une opération pour appeler à voter pour la liste RN.

"Plus de deux électeurs sur trois ne se sont pas déplacés aux urnes dimanche dernier, il faut mobiliser les citoyens sur l'importance de cette élection pour leur vie quotidienne, et les inciter à voter pour le RN", qui est "la seule liste capable de gagner face à l'extrême-gauche" (sous-entendu : la liste du socialiste François Bonneau qui compte des communistes et des militants de la France insoumise)

Combien ça coûte pour le RN ?

L'avion a décollé de l'aérodrome de Briare dans le Loiret à 10h30 et vole jusqu'à la fin d'après-midi, indique l'équipe de campagne d'Aleksandar Nikolic. Il doit survoler une partie de la région, le long de la Loire, jusqu'à la Touraine, en passant par Orléans, Blois et Tours. Le RN n'a pas souhaité communiquer sur le coût total de cette opération de campagne.

L'écologiste Charles Fournier, vice-président de la Région Centre-Val de Loire, dont la liste "Un nouveau souffle" vient de fusionner avec celle du président socialiste sortant François Bonneau entre les deux tours, dénonce un "acte irresponsable" : "faire de la publicité par avion sera bientôt être interdit par la loi climat quand elle sera votée e, le RN cherche donc probablement à faire de la provocation. Au moment où le rapport des experts du GIEC pointe "une situation cataclysmique" pour le climat dans les années à venir, le RN démontre le très peu d'intérêt qu'il porte à la lutte contre le dérèglement climatique qui est pourtant l'enjeu majeur dans le monde".

Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val de Loire, candidat aux élections régionales sur la liste de François Bonneau au 2ème tour. Orléans (Loiret), 9 juin 2021. © Radio France - Rosalie Lafarge

Charles Fournier ajoute que "cela prouve que le RN se définit comme une marque et fait du marketing. Ce n'est pas notre conception de la politique, qui doit être un débat d'idées, mais cela ressemble à un coup un peu désespéré à quelques jours du second tour. Et j'imagine que cela sera intégré évidemment dans les comptes de campagne du Rassemblement national".