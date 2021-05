RÉGIONALES : Un candidat isérois suspendu de la liste de Najat Vallaud-Belkacem

Le directeur de campagne de la liste ''l'alternative Najat Vallaud-Belkacem", Jean-François Debat, annonce la suspension à effet immédiat de Nathan Abou. "Il a été porté à connaissance de l'équipe de campagne un commentaire Facebook datant de 2019 de M. Nathan Abou dont le contenu est inacceptable à l'égard des policiers. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté et sans aucune ambiguïté des propos qui vont à l’encontre des valeurs républicaines que nous défendons." lit-on dans le communiqué.

Suspendu mais pas remplacé

Candidat en 22e position sur la liste conduite en Isère par la députée PS Marie-Noëlle Battistel, Nathan Abou, 22 ans, collaborateur de cabinet, ne peut plus être retiré et remplacé puisque les listes ont été déposées en préfecture et que la date limite pour les modifier est dépassée. Le contenu du message en question n'est pas précisé et n'est plus visible sur la page Facebook de l'intéressé. Jean-François Debat précise par ailleurs que "Najat Vallaud-Belkacem et l'ensemble de ses colistiers ne peuvent cautionner des propos dont ils ignoraient tout jusqu’à présent."

Présentation de la liste à Gières ce jeudi

Hasard du calendrier c'est justement ce jeudi en fin d'après-midi que "l'alternative Najat Vallaud-Belkacem" présente à la presse les noms des trente-quatre candidats isérois. On sait déjà que la liste est conduite par un tandem composé de la députée Marie-Noëlle Battistel (sud-Isère) et du maire de Chasse-sur-Rhône (nord-Isère) et patron de la fédération socialiste de l'Isère, Christophe Bouvier.