En Limousin, la consultation des maires sur les élections de juin suscite l'ironie

"Depuis le début de la crise sanitaire, tout nous a été imposé." Le maire LR de Brive Frédéric Soulier n'a pas participé à la consultation lancée par le gouvernement ce weekend sur le maintien ou non des élections régionales prévues les 13 et 20 juin. "Quand j'ai pris un arrêté pour permettre l'ouverture des commerces pendant le deuxième confinement, on m'a traité d'irresponsable, maintenant on estime que j'ai un avis à donner. On a toujours été des exécutants dans cette crise et c'est curieux qu'on veuille l'avis des maires maintenant. On se demande un peu : une consultation pour quoi faire ?" poursuit-il.

à lire aussi Coronavirus : pourquoi le report éventuel des élections régionales fait débat

La majorité de ses homologues (56%) qui ont répondu à cette consultation sont pour le maintien du scrutin. C'est le cas de Jean-Jacques Dumas, maire de Saint-Ybard et président de l'association des maires de Corrèze qui ne voit aucune raison de reporter à nouveau. "On trouvera des solutions, on prendra des assesseurs vaccinés, on déplacera les bureaux de vote dans des salles des fêtes, ce scrutin est tout à fait organisable. Il ne faut pas que la démocratie s'arrête", affirme-t-il.

Responsabilité de l'Etat et non des maires

D'autres dénoncent aussi une inversion des responsabilités. "C'est à l'Etat d'offrir la protection sanitaire pour que le vote puisse avoir lieu, c'est à lui de prendre cette responsabilité et il ne faut pas mettre les élus en porte-à-faux", estime Jean-Claude Leblois, le président socialiste du conseil départemental de Haute-Vienne.

Derrière cette consultation, il y a le souhait de reporter ces élections, car elles sont un obstacle dans le calendrier politique du gouvernement, ça sent le bidouillage, c'est vicieux - Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de Haute-Vienne

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Conseil scientifique ne s'était pas prononcé sur la question, mais avait préconisé un protocole sanitaire très strict à tenir. "Quand on lit les recommandations, on se dit que ça va être difficile, mais c'est à l'Etat de nous aider", commente Jean-Jacques Dumas. Malgré les critiques, lui et ses homologues corréziens saluent le principe d'une consultation. "Il faudra essayer de le faire dans de meilleurs conditions la prochaine fois", conclut-il.

à lire aussi Régionales : l'Association des maires ruraux de France rejette les recommandations du Conseil scientifique