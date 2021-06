Régionales : "Une liste 100% citoyenne en Centre-Val-de-Loire", défend Christelle de Crémiers

À deux semaines du premier tour des élections régionales, France Bleu Berry vous fait vivre la campagne et vous présente les candidats. Ce lundi 7 juin, zoom sur la liste "Démocratie écologique", menée par Christelle de Crémiers et Jérémy Clément.

France Bleu Berry vous fait vivre la campagne des élections régionales et vous présente les sept listes en course pour prendre la tête de la région Centre-Val-de-Loire. À deux semaines du scrutin (20 et 27 juin), Christelle de Crémiers était notre invitée ce lundi 7 juin pour présenter son programme. La vice-présidente de la Région, chargée du Tourisme, des Terroirs et de l'Alimentation, a quitté Europe-Écologie-Les-Verts pour mener une liste commune avec Jérémy Clément, figure des gilets jaunes dans le Loiret.

"Aujourd'hui, on constate que nos concitoyens sont majoritairement déçus, estime-t-elle. On ne leur demande pas leur avis, ils ne veulent plus parler de politique. Là, c'est la première fois en région Centre-Val-de-Loire qu'il y a une liste 100% citoyenne, indépendante de tout parti, qui se présente. Nous sommes des hommes et des femmes comme vous, qui s'engagent pour vous. Des promesses, on ne vous en fait pas mais vous n'avez non plus à les écouter".

Créer une Assemblée des citoyens

"Il y a eu un moment donné où on s'est dit que ça ne marchait pas, explique la vice-présidente de la Région, évoquant son mandat. Depuis des années, j'étais déjà sensibilisée de la démocratie participative qui n'existe pas du tout. Et c'est l'objet de cette candidature". Elle propose notamment la création d'une Assemblée régionale des citoyens. "Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mener une véritable politique de transition écologique et de justice sociale si vous n'impliquez pas en permanence les gens. À un moment donné, voter tous les six ans, ça arrive à ses limites. Et en 2021, nous les avons atteintes", estime Christelle de Crémiers.

ÉCOUTEZ - Christelle de Crémiers, candidate de la liste "Démocratie écologique" Copier

Elle estime que "l'espoir" suscité par la liste qu'elle porte pourra participer à lutter contre l'abstention. "L'abstention dans laquelle nous sommes n'est pas une abstention de gens désintéressés qui ont piscine ou vont à la pêche", explique la candidate. C'est une abstention qui dit une souffrance de ne pas pouvoir exercer sa citoyenneté". Sur les 89 candidats de sa liste, "une très grande majorité n'étaient pas inscrits sur les listes électorales ou avaient décidé de manière consciente de ne pas voter". "Mais ils ont tous un engagement citoyen extrêmement solide", ajoute-t-elle.

Les sept candidats en lice pour les élections régionales des 20 et 27 juin en Centre-Val de Loire © Radio France - Xavier Louvel

Retrouvez les interviews sur France Bleu Berry des six autres candidats :