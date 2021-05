Régionales : Valérie Pécresse intouchable selon notre sondage, la délinquance au coeur des préoccupations

A moins de deux mois des régionales, la présidente sortante de la région Ile-de-France est donnée vainqueure au second tour dans tous les cas de figure selon le sondage Ipsos réalisé pour Radio France. Les résultats indiquent aussi que la délinquance est la grande préoccupation des Franciliens.

Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France et candidate à sa réélection.

Elle est plus que jamais la favorite des régionales en Ile-de-France. Valérie Pécresse est créditée de 32 % des intentions de votes au premier tour qui se déroulera le 20 juin, selon le sondage réalisé par Ipsos pour Radio France. Surtout, la présidente LR de la région est donnée gagnante au second tour quel que soit le scénario étudié par l'institut de sondages.

Intentions de vote pour le premier tour des élections régionales en Ile-de-France :

Valérie Pécresse (LR) 32 %

Jordan Bardella (RN) 19 %

Julien Bayou (EE-LV) 13 %

Laurent Saint-Martin (LREM) 11 %

Clémentine Autain (LFI) 10 %

Audrey Pulvar (PS) 10 %

Alexis Villepelet (Debout la France) 3 %

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) 2 %

* Echantillon représentatif de 1000 franciliens inscrits sur les listes électorales

Valérie Pécresse perd 2 points par rapport à la précédente enquête mais reste loin en tête des intentions de vote. Dans le même temps, Jordan Bardella et Julien Bayou progressent.

Vainqueure quel que soit le scénario

Peut importe qui ménera la liste de gauche au second tour et si c'est une triangulaire ou une quadrangulaire, Valérie Pécresse est donnée gagnante par ce sondage Ipsos dans chaque cas de figure. Dans une quadriangulaire qui l'opposerait à Jordan Bardella, Laurent Saint-Martin et une liste de gauche réunifiée conduite par Audrey Pulvar, Valérie Pécresse serait réélue avec 36 % des voix, devançant Audrey Pulvar (30 %). Son score serait de 35 % si Julien Bayou ou Clémentine Autain conduit la liste de gauche.

En cas de triangulaire, Valérie Pécresse est toujours créditée d'au moins 45 % des intentions de vote.

La candidate LR peut s'appuyer sur un bilan de présidence qui a vraisemblablement convaincu les franciliens. 6 sondés sur 10 jugent son bilan bon. Un constat fait dans quasiment toutes les familles d'électeurs, à gauche comme à droite.

La délinquance au coeur des préoccupations

Le climat politique actuel en Ile-de-France est particulièrement sécuritaire, montre ce sondage Ipsos. La délinquance arrive largement en tête des préoccupations des Franciliens, citée par 44 % des sondés, devant l'épidémie de Covid-19 (32 %) et l'immigration (29 %). Le terrorisme grimpe du 8e au 4e rang de ce classement thématique alors que les sondés ont été interrogés quelques jours après l'attentat de Rambouillet.

Principales préoccupations des Franciliens :

La délinquance 44 %

L'épidémie de Covid-19 32 %

L'immigration 29 %

Le terrorisme 28 %

L'environnement 22 %

Les inégalités sociales 20 %

Les logements 19 %

Le chômage 19 %

Le pouvoir d'achat 15 %

Le système de santé 15 %

Les transports 12 %

Les conditions de circulation 11 %

Le niveau des impôts et des taxes 11 %

Le système scolaire 9 %

Le développement économique et le soutien aux entreprises 6 %

L'accès aux loisirs et à la culture 3 %

* Echantillon national représentatif de 7 000 personnes, interrogées du 23 avril au 28 avril. Question : "Parmi les questions suivantes, quelles sont les trois qui vous semblent les plus préoccupantes aujourd’hui en Île-de-France ? " Trois réponses possibles.