Régionales : Xavier Bertrand se félicite d'avoir "brisé les mâchoires" du Rassemblement national

Arrivé en tête du premi tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, selon une première tendance d'Ipsos-Sopra Steria, Xavier Bertrand se félicite d'avoir largement devancé le Rassemblement national.

"Nous nous sommes battus tous les jours pour les femmes et les hommes des Hauts de France, sans sectarisme et avec comme seule boussole l'intérêt régional, l'intérêt général ici en France. Le FN a reculé parce que nous avons montré que par le travail, l'engagement et la cohérence, la politique n'était pas morte, qu'elle avait encore un sens, celui de servir pour rendre la vie moins difficile, pour rendre la vie meilleure. Ici, nous avons desserré. Nous avons desserré pour les briser les mâchoires du Front national", a déclaré le président sortant divers droite de la région.

Xavier Bertrand présentera la même liste au second tour

Xavier Bertrand a précisé qu'il déposerait dès ce lundi en préfecture la même liste qu'au premier tour des élections régionales.

"Les électeurs des Hauts-de-France m'ont chargé à nouveau de mener ce combat et de me battre pour poursuivre le renouveau de notre belle région. Je le ferai dans la cohérence et la transparence. Je le ferai dans la fidélité à mes idées, à mes convictions, à mes valeurs. Je le ferai sans compromission avec un seul et unique objectif rassembler la majorité des habitants des Hauts de France dès demain matin, dès demain matin, en préfecture de Lille. Je confirmeraient le dépôt de la même liste avec la même ambition et le même projet : se battre pour vous".