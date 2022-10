Régulation de l'installation des médecins : pour François Bayrou, "il faut de l'incitation"

François Bayrou est l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mardi 11 octobre. Il est venue en Mayenne avec Emmanuel Macron lundi 10 octobre pour parler des services publics en ruralité mais aussi de désertification médicale. L'ancien ministre est aujourd'hui secrétaire général du Conseil National de la Refondation sur le système de soins. Cette grande concertation entre élus, usagers et citoyens consiste à participer à des tables rondes pour imaginer des solutions aux déserts médicaux par exemple. La Mayenne est d'ailleurs le troisième désert médical du pays. Alors comment attirer les médecins dans notre département ? France Bleu Mayenne a posé la question à François Bayrou.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : Quel est le sens de votre visite ici en Mayenne ?

François Bayrou : C'est donc une visite du président de la République autour du Conseil national de la refondation. Alors c'est un nom un peu compliqué pour dire que c'est une des premières fois où on essaie de donner la parole à tout le monde de manière durable, pas un jour et puis finit, mais en prenant le temps nécessaire, dans les semaines ou les mois qui viennent, pour que la France profonde, disons, puisse exprimer ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent.

Quand elle vous parle, cette France profonde, elle vous dit qu'il nous faut des médecins. Ici en Mayenne, plus de 10% des habitants n'ont pas de médecin traitant. Est-ce qu'il ne faut pas obliger maintenant les médecins à venir dans les territoires sous dotés ?

Il y a 30 ou 40 ans, on a pris des décisions. Vous vous souvenez ? Ça s'appelle le numérus clausus : on a bloqué la formation des médecins parce qu'il y avait une idée un peu insupportable quand on l'énonce, qui était "moins il y aura de médecins, moins il y aura d'ordonnances à rembourser". Et donc, pour le budget de la Sécu, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est dingue quand on y pense. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Deux choses. La première, ce qu'on fait à Craon, ces sont des équipes soignantes comportant des médecins, des infirmiers, des infirmières, des psychologues, des professionnels de santé qui accompagnent le patient.

À lire aussi Régulation de l'installation des médecins : Emmanuel Macron fait confiance au Parlement

Travailler en équipe.

Oui, travailler, concevoir en équipe le suivi du patient. Puis, deuxièmement, il y a des médecins nombreux dans des pays francophones, souvent très bien formés et qui voudraient travailler en France. Et peut-être, on peut aussi leur laisser une chance de s'affirmer dans notre pays. Ça serait le moyen de passer le cap, de passer cette période creuse dans laquelle on se trouve. Il y a une troisième chose à faire pour inciter les jeunes médecins à s'installer : d'abord, leur montrer ce que c'est. Ce que vous appelez déserts médicaux qui ne sont pas des déserts, c'est une France, souvent comme chez vous, très agréable à vivre pour eux et leur famille. Et leur permettre de faire quelque chose qui compte beaucoup pour leur exercice, c'est de travailler à la fois à l'hôpital et dans leur cabinet, à l'hôpital et en libéral.

Ce que vous dites aux Mayennais et aux Français, c'est patience parce qu'on a un trou générationnel ?

Moi, je n'aime pas dire patience. Parce que vous vous tournez vers ceux qui vous confient les responsabilités et leur dire attendez, ça va s'arranger, ce n'est pas responsable.

Il y a déjà eu beaucoup de concertations ces dernières années, la mission Braun récemment ici en Mayenne, les états généraux de la santé. On a l'impression qu'on discute, mais que la carte postale, elle, est faite. On connaît les besoins sans solution.

On connaît les besoins, mais on n'a pas fait preuve d'assez d'imagination pour que ces besoins trouvent une réponse. Moi, je ne baisse pas les bras. Je ne pense pas du tout que tout ait été essayé. Je pense qu'on a absolument toutes les raisons de penser qu'une mobilisation générale peut améliorer les choses. Je ne dis pas résoudre tous les problèmes, mais améliorer les choses. Et il y a un gros travail à faire sur la prévention qui, en France, est le parent pauvre de la médecine.

Mais on ne parle pas de régulation, est-ce que vous bannissez ce terme ?

Non, vous savez, moi je suis prof. J'ai passé l'agrégation très jeune et on vous nomme là où l'Etat décide que vous devez aller. Ça se fait pour les enseignants, ça se fait pour d'autres spécialités professionnelles, les militaires, la police, les gendarmes, pour les médecins. Je trouve qu'au stade où nous en sommes, pour ne pas heurter la profession, l'idéal serait de l'incitation. Leur dire : "voilà une zone où on a besoin de vous. Et voilà ce qu'on peut faire pour vous inciter, pour vous orienter à vous y installer et vous y serez peut-être extrêmement bien et mieux que vous croyez."