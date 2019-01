Reims : bientôt un nouvel élu pour l'opposition municipale

Reims, France

Il s'appelle Albain Tchignoumba, 33 ans, juriste actuellement en poste à la mairie de Clichy. Il va faire son entrée au conseil municipal de Reims en remplacement de Frédéric Bardoux. l'élu municipal a démissionné de son mandat pour raisons personnelles et professionnelles puisqu'il vit et travaille désormais dans la région de Cognac.

Le rémois Albain Tchignoumba était le premier des non élus de gauche et mécaniquement c'est donc lui qui sera le onzième conseiller municipal de l'intergroupe d'opposition ( 7 élus PS et divers gauche, 2 PC et 2 écologistes).

Albain Tchignoumba, également conseiller départemental PS de la Marne depuis 2015 devrait être installé lors du prochain conseil municipal de Reims, le 4 février prochain.