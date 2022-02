Reims : des jeunes s'engagent avec ONE dans la lutte contre l'extrême pauvreté

Avec l'organisation non gouvernementale ONE, cofondée par le chanteur Bono de U2, des jeunes de Reims s'engagent pour lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde.

Deux ambassadeurs ONE, Inès Mazili et David Indahi

Ils sont jeunes, âgés de 18 à 33 ans, ce sont les ambassadeurs de l'ONG ONE. 74 jeunes dont des rémois qui ont décidé de s'engager dans la lutte contre les inégalités. Ils vont profiter de cette période de campagne électorale pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur les inégalités et l'extrême pauvreté dans le monde.

"Inversons la tendance"

Des ambassadeurs qui vont solliciter les candidats, notamment sur les réseaux sociaux avec un spot intitulé "Inversons la tendance". On y voit l'acteur et humoriste Pascal Légitimus, dans le rôle d'un journaliste, interroger les candidats à la présidentielle. Tous coiffés, maquillés et habillés à la mode des années 90, parce que pour la première fois depuis ces années là, précise l' ONG ONE, le nombre de personnes en état d'extrême pauvreté augmente. Des personnes qui doivent survivre avec moins d'1,9$ par jour.

A Reims, six jeunes ont décidé de devenir les ambassadeurs de l'ONG ONE. Inès Mazili, 23 ans, récemment diplômée en Ressources humaines et David Indahi, 20 ans, étudiant en droit public. Tous les deux ont expliqué au micro France Bleu leur souhait de lutter contre les inégalités croissantes. David, qui a la conviction que "le changement est le fruit de chacune de nos actions " , c'est pour cela qu'il a décidé d'agir en tant que jeune ambassadeur de ONE. Inès, fière de collaborer "avec des personnes animées par la même cause". Ils étaient les invités France Bleu Champagne Ardenne, ce lundi 14 février à 7h45. L'entretien est à réécouter ici.