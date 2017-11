VIDEO - Jean-Louis Debré raconte Jacques Chirac à Reims

"Tu le raconteras plus tard", c'est le titre du dernier livre de Jean-Louis Debré . Ancien ministre de l'Intérieur, Président de l'Assemblée nationale et du Conseil Constitutionnel, Jean-Louis Debré y raconte 50 ans de politique aux côtés de son mentor Jacques Chirac.

Jean-Louis Debré aime raconter des histoires et des anecdotes. D'ailleurs, son dernier livre intitulé Tu le raconteras plus tard , publié aux éditions Robert Laffont en est rempli. Ancien ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, et président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, Jean-Louis Debré est avant tout un fidèle de Jacques Chirac, dont il est encore très proche aujourd'hui. Dans ce livre, il raconte près de cinquante ans de politique entre gravité, rivalités et amitiés.

Jean-Louis Debré sur le plateau de France Bleu Champagne-ardenne © Radio France - Sylvie Bassal

Jean-Louis Debré aime aussi dessiner. "Ca me détend" confie t'il. Il a dédicacé son livre à l'équipe de France Bleu Champagne-ardenne.