REIMS: "LREM investit un candidat aux municipales pour me punir, ce n'est pas ma vision de la politique," Arnaud Robinet

Reims, France

Un an avant les élections municipales, ce jeudi 20 juin 2019, Arnaud Robinet, maire de Reims était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne. Après avoir reçu les maires de Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières et Épernay : c'est Reims, la plus grande ville de Champagne-Ardenne, qui termine la série. 1 heure 15 d'émission spéciale dont voici les grandes lignes.

"Pas d'urgence pour élire un nouveau président chez Les Républicains"

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Arnaud Robinet s'était mis en retrait de ligne prônée par Laurent Wauquiez, le président des Républicains ... Et discrètement il semblait suivre celle du premier ministre Edouard Philippe. Mais pour les élections européennes "j'ai voulu être fidèle à ma famille politique," explique Arnaud Robinet, "même si certains n'ont pas voulu comprendre que j'appelle à voter pour la tête de liste officielle François-Xavier Bellamy." Avec le recul, "il ne regrette pas." Résultat à peine 8%, un fiasco national qui conduit à la démission de Laurent Wauquiez et une crise ...

J'avais tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises quand la ligne politique allait trop vers la droite de la droite. Moi, ma droite est humaniste et libérale - Arnaud Robinet

Alors qui voit-il pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête de LR ? "Pour le moment, ce n'est pas la question," explique Arnaud Robinet. Le maire de Reims fait entendre une voix différente : "Ce n'est pas la question, c'est plutôt quelle ligne politique voulons-nous ? Voulons-nous d'une élection au mois d'octobre ? Je ne le crois pas, ce n'est pas nécessaire..."

Laissons passer les élections municipales, laissons travailler les candidats LR à préparer leur projet, évitons la guerre des chefs. Et construisons le parti de la droite et du centre à partir des territoires. Il n'y a pas d'urgence à trouver un président - Arnaud Robinet

Arnaud Robinet rappelle qu'il est un "homme libre" et qu'il a eu au téléphone "Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et d'autres," le maire de Reims leur a expliqué qu'il "gardait sa liberté de ton." Mais qu'il a toujours sa carte chez LR, qu'il va payer sa cotisation pour 2019, c'est toujours sa famille, celle de la droite et du centre.

"Pas candidat, je n'ai pas pris ma décision"

A la question : est-ce que vous serez candidat à votre succession aux municipales de 2020? Arnaud Robinet répond "qu'il n'a pas pris sa décision" ...

Je ne suis pas en campagne, je veux finir le contrat que j'ai avec les habitants, mais j'en informerai les Rémoises et les Rémois quand le moment viendra - Arnaud Robinet

"Tout est possible," poursuit Arnaud Robinet, "Reims, c'est ma passion." Ce n'est pas le genre de décision que le maire de Reims veut prendre tout seul, "mais avec ma famille, mes proches et mon équipe," explique-t-il.

Pourtant, à un peu moins d'un an des élections municipales, Arnaud Robinet est très présent dans toutes les publications municipales, le magazine Reims Attractive, avec de photos à son effigie, un autre magazine est consacré à son bilan, une plaquette "Vivre la culture à Reims, schéma d'orientation 2019-2024" vient également de sortir. N'est-ce pas là un maire en campagne ? "Non," répond-il, "c'est de la communication institutionnelle et c'est aussi normal d'expliquer ce qu'on fait."

Arnaud Robinet : l'homme à abattre ?

En donnant sa voix à François-Xavier Bellamy aux élections européennes, Arnaud Robinet s'est clairement mis à dos le parti d'Emmanuel Macron, La République en Marche qui le vit comme une trahison ... "Quelle trahison ? J'ai juste été fidèle à mes idées et mon parti," ajoute le maire de Reims. Discrètement, Arnaud Robinet semblait suivre la ligne du premier ministre Edouard Philippe ... Mais son positionnement "Macron compatible" a volé en éclat et LREM lui met officiellement un candidat dans les pattes : Gérard Chemla a été investi en début de semaine par la République en Marche pour mener une liste à Reims.

à lire aussi Elections municipales : LREM devrait investir Gérard Chemla à Reims, le point dans la Marne et les Ardennes

Le maire de Reims n'a pas forcément apprécié la manière dont les choses se sont passées. "C'est la démocratie," explique Arnaud Robinet, "mais il y a quelque chose qui m'a touché profondément, ils ont voulu me punir, ce sont des mots qu'on a entendus, des mots de guerre qui n'ont pas lieu d'être," ajoute-t-il.

Moi, je n'ai pas d'ennemis en politique, j'ai juste des adversaires. Et apparemment ce n'est pas la vision chez LREM - Arnaud Robinet

Mais Arnaud Robinet n'est pas fermé aux idées d'Emmanuel Macron : "Si Macron compatible veut dire la réussite de la France, alors oui j'accepte ce qualificatif ! Soutenons les réformes quand elles vont dans le bon sens ... surtout quand ce sont celles que la droite a portées et n'a pas faîtes. Je ne cache pas qu'Emmanuel Macron m'a demandé de rejoindre La République en Marche, j'ai toujours refusé. Je reste un homme libre."

Pourtant Arnaud Robinet refuse la bipolarisation politique. "Il y a de la place pour ma famille politique, la droite et le centre," ajoute-t-il, "on ne peut pas résumer la politique à un duel LREM et Rassemblement National. Le grand parti unique ne pourra pas servir la France."

Où en sont les projets ?

Le grand projet de la mandature, c'est le centre aqualudique. "Pas de retard, pas de coût supplémentaire," rassure Arnaud Robinet. Le projet sort de terre : une piscine olympique, des bassins extérieurs, une grande salle de spectacle, une patinoire de loisirs sur le terrain en friche de l'ex-sernam.

Mais de nombreux rémois s'interrogent sur le plan de circulation et craignent des embouteillages dans le secteur. "C'est réfléchi," répond le maire de Reims, "50% des véhicules n'ont rien à faire dans le centre-ville, il faut travailler pour qu'ils utilisent le contournement par l'autoroute."

Autre critique émise par l'opposition municipale, la concurrence que pourraient se faire les trois grandes salles de spectacle à Epernay, Châlons-en-Champagne et donc celle en construction à Reims. "Pas de concurrence, on pourra aussi organiser des événements sportifs internationaux, les autres salles ne le peuvent pas," dit Arnaud Robinet.

Central Park, c'est le deuxième grand projet : ces promenades débarrassées des voitures ... Il sera livré au mois d'août et "nous continuerons jusqu'au bout des basses promenades, ce sera dans un deuxième temps."

Parmi les autres projets que le maire Arnaud Robinet a rappelé : l'esplanade Simone Veil devant l'hôtel de ville, la sécurité avec l'augmentation des effectifs de policiers municipaux, ils sont maintenant 120 et la mise en place de 200 caméras de surveillance.

D'autres projets sont en cours de réflexion : développer encore la coulée verte, réduire la circulation sur la voie Taittinger, cette autoroute urbaine qui coupe la ville en deux, mais aussi créer une maison du champagne.

Le débat avec Eric Quénard, conseiller municipal d'opposition

Eric Quénard est venu débattre pendant 15 minutes avec Arnaud Robinet. Elu d'opposition au conseil municipal, il était lors de la mandature précédente le premier adjoint de la maire socialiste Adeline Hazan.

Voici, ci-dessous, ses principales critiques : "la transition écologique et la lutte contre les inégalités."

L'élu socialiste fait remarquer "qu'il y a à Reims 20 % de taux de pauvreté à Reims, 5 points de plus que la moyenne nationale, soit 15 000 ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Arnaud Robinet a refusé notre de faire de Reims un territoire d’expérimentation du zéro chômeur de longue durée ... " Ce dispositif porté par ATD Quart Monde.

Autre sujet : la transition écologique.En 2018 , le site Bonheur et Santé publiait un classement des villes les plus polluées de France. Reims y figurait en 9ème position, juste derrière Grenoble.

Il y a un vrai problème sur la coulée verte, c'est là qu'on court, qu'on fait du vélo, qu'on se promène et les taux de pollution y sont les plus élevés de Reims. Rien n'est fait pour limiter l'impact de cette autoroute urbaine - Eric Quénard

Une polémique sur la pollution à Reims qui a déplu à l'élue Laure Miller, adjointe à l'écologie. Elle a également répondu sur tweeter :

Polémique également sur la démographie à Reims. Arnaud Robinet a reproché à l'ancienne mandature socialiste dont faisait parti Eric Quénard "d'avoir fait venir 3 500 habitants d'Ile-de-France, et notamment de Seine-Saint-Denis" entre 2011 et 2014. "Quand vous rajoutez de la difficulté sociale à de la difficulté sociale, dans les mêmes secteurs et les mêmes quartiers, on ne règle pas le problème de la pauvreté," a ajouté le maire de Reims.