Reims : une action des retraités qui veulent retrouver leur pouvoir d'achat

Reims, France

Action symbolique et originale des retraités ce jeudi à Reims. Ils sont venus en cortège déposer des colis devant la permanence de la députée marnaise Aïna Kuric. Des paquets cadeaux - sous la forme d'un retour à l'envoyeur- qui symbolisent les hausses des taxes et prélèvements. Le mot d'ordre : rendez-nous notre pouvoir d'achat. les mêmes actions étaient prévues à Epernay et Châlons-en-Champagne devant les permanences des députés.

L'intersyndicale des retraités demande l'annulation de la hausse de la CSG, une revalorisation des pensions mais également un retour de l'impôt sur les grandes fortunes et des actions pour éradiquer la fraude et l'évasion fiscales.