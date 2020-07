Relance économique et plan de mobilité : les premières mesures d'urgence de la Métropole du Grand Nancy

La première assemblée métropolitaine du Grand Nancy est entrée dans le vif du sujet en votant plusieurs mesures d'urgence pour soutenir l'économie locale durement touchée par la crise du Covid 19.

Il a ainsi été décidé d'exonérer partiellement les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements touristiques du Grand Nancy de la cotisation foncière des entreprises. Cette baisse de taxe s'élève à 1,7 millions d'euros et concerne 965 établissements dans la Métropole. Autre mesure, le prix d'occupation des terrasses passe de 133, 31 euros par an et par mètre carré à 38,88 euros. Le SLUC Nancy Basket et l'ASNL sont aussi exonérés des redevances et charges tant que les matchs ne reprendront pas et enfin pour favoriser une consommation locale, l'opération "chèques bonifiés" est élargie à tous les commerces de la Métropole. L'objectif est de limiter la casse pour bon nombre d'entreprises du territoire souligne François Werner, premier vice-président en charge de l'attractivité et du développement économique "on est face à une situation d'urgence. Ce sont des aides directes comme par exemple l'exonération des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises. Pour les professionnels du tourisme, c'est absolument indispensable, c'est aussi l'idée de pouvoir consommer local en distribuant des chèques bonifiés pour tous ceux qui consommeront sur le territoire du Grand Nancy, ce qui permet de se rendre compte qu'on peut vivre avec des circuits courts".

Le réseau Stan sera redimensionné pour la rentrée © Maxppp - Maxppp

Parking-relais et priorité au tram à tous les carrefours

L'autre dossier prioritaire qui a été débattu est celui des transports. En attendant de revoir l'ensemble du plan des mobilités avec le futur tram, le nouvel exécutif a décidé de redimensionner le réseau Stan en prévision de la rentrée même si, selon les prévisions, la fréquentation ne retrouvera pas encore son niveau d'avant la crise sanitaire. Un parking-relais sera crée au parc des expositions, le tram sera désormais prioritaire à tous les carrefours, un transport à la demande le matin comme celui proposé durant le confinement sera mis en place avant la fin du mois d'août. L'idée est d'apporter plus de fluidité à la circulation dans la Métropole explique Patrick Hatzig, vice-président en charge des mobilités " _100 000 personnes entrent dans la Métropole chaque jour_, certains viennent en transports collectifs mais la majorité utilise la voiture. Les bouchons au nord comme au sud de l'agglomération sont très importants et désagréables pour les automobilistes. Il faut donc absolument proposer à ceux qui le souhaitent une solution de remplacement à la voiture. ça peut se faire avec les lignes structurantes du réseau Stan mais ça peut se faire aussi avec les gares qui se trouvent en amont de la Métropole en créant des parking-relais, partout où cela sera possible".

Durant sa campagne Mathieu Klein souhaitait également instaurer la gratuité du réseau Stan le week-end. Un groupe de travail intitulé "tarification solidaire et gratuité" a été installé. Il aura pour mission de mener la réflexion pour la mise en place de cette mesure.