Relance : l'ex-maire de Nancy Laurent Hénart propose la suppression de cinq jours fériés

Et si la relance après la crise du Covid et le confinement passait par l'augmentation du temps de travail ? Le débat existe dans la classe politique et entre économistes. Le mouvement radical, présidé par Laurent Hénart, ancien maire de Nancy, a rendu ses propositions au gouvernement.

"Il va falloir travailler plus"

Parmi ces propositions, il y a le développement de l'apprentissage par exemple mais aussi la suppression de cinq jours fériés sur les dix jours fériés et chômés que compte le calendrier en France. L'objectif : travailler davantage avec un nouveau calendrier à définir :

"La France en compte beaucoup mais c'est une idée qui est de dire qu'il faut beaucoup plus de souplesse en matière de travail. Il y a des entreprises et des organisations dans lesquelles il va falloir travailler plus. On sait qu'on a accumulé les jours de congés notamment avec la mise en place des 35 heures. Ca fonctionnerait de la même manière que ça a fonctionné avec le lundi de Pentecôte. Il y a des entreprises dans lesquelles le lundi de Pentecôte est travaillé, d'autres qui ont choisi d'y placer une RTT pour tout le monde et d'autres où les salariés peuvent poser un jour de RTT".

La mesure permettrait de "débloquer un peu plus de temps de travail" selon Laurent Hénart.