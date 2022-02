Invité du Club de la Presse de RCFM, l'ancien conseiller exécutif et aujourd'hui conseiller municipal de son village de Pianottuli-Caldareddu, Jérôme Polverini a fait parler l'expérience de son regard en évoquant la situation actuelle en Corse.

Relations Corse-Paris : Jérôme Polverini espère l'apaisement et le rapprochement

Haut-fonctionnaire et ancien administrateur de l'éducation nationale, Jérôme Polverini était aussi un homme politique corse de premier plan à la fin du siècle dernier. Maire de Pianottuli-Caldareddu depuis les années 1980 jusqu'en 2020, ce chiraquien n'a rien perdu de sa capacité à connaître les dossiers, comme lors de son mandat à la tête de l'office hydraulique sous Jean Baggioni.

Aujourd'hui conseiller municipal dans son fief de l'extrême-sud, Jérôme Polverini reste chargé de l'histoire de la commune dans ses fonctions. Haut-fonctionnaire de carrière, il suit de près les actualités, notamment quand celles-ci prennent la tournure de ces derniers jours en Corse.

"C'est une suite logique, il appartenait à l'Etat de décrisper la situation", disait-il ce jeudi 24 février J. Polverini sur l'antenne de RCFM, en réaction à la décision d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi. "En Corse, lorsqu'une victime était morte, et qu'il y avait un coupable (vivant), on disait que l'un était mort et que l'autre devait être sauvé, une fois qu'il était dans les affres de la pénalisation. Ça fait partie de notre culture" [...].

Amaury de Saint-Quentin : l'homme de l'apaisement ?

Malgré l'escalade des tensions dans un laps de temps très court (amende contre la CDC dans le dossier Corsica Ferries puis prélèvement par l'Etat de 9M€ d'intérêts directement sur les comptes de la collectivité, refus de la levée du statut de détenu particulièrement signalé pour les membres du "commando Erignac", retoquage du règlement de l'Assemblée de Corse par le Préfet...), et ce jusqu'à ce que les élus des trois groupes nationalistes pénètrent ensemble dans la Préfecture ce jeudi, Jérôme Polverini entrevoit une amélioration dans l'avenir...peut-être même avec le nouveau préfet quand celui-ci sera nommé.

"Je n'ai pas son pedigree...je sais qu'il a appartenu à ma famille politique. Moi j'ai été et je reste un gaulliste fidèle, car je suis un homme de fidélité, je n'ai jamais été à la soupe nulle-part...Je pense que ce préfet exécutera la politique du gouvernement, il ira dans le sens d'un apaisement, d'une décrispation, mais encore une fois dans les limites du droit", précise J. Polevrini.

Enfin, citant Mgr Casanova, ancien évêque de Corse et d'Ajaccio nommé en 1987, "Vous savez en Corse, ci voli a manera in tutti i cosi !" ("Il faut faire le choses de la bonne façon, dans tous les cas" ndlr)