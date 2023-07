Remaniement : "à mourir d'ennui", "la rentrée sera chaude" : les oppositions fustigent le nouveau gouvernement

Les réactions politiques ne se sont pas faites attendre : à peine dévoilée, la nouvelle composition du gouvernement a été critiquée par les oppositions au gouvernement, de La France insoumise au Rassemblement national en passant par Les Républicains. Gabriel Attal qui remplace Pap N'Diaye à l'Éducation nationale, Aurélien Rousseau qui remplace François Braun à la Santé, Aurore Bergé à la place de Jean-Christophe Combe aux Solidarités, Philippe Vigier aux Outre-mer... Voici quelques-unes des réactions qui ont été partagées ce jeudi.

ⓘ Publicité

L'éviction de Pap N'Diaye critiquée par la gauche

Le remplacement de Pap N'Diaye par Gabriel Attal à l'Éducation est très critiqué par la gauche. Le ministre, déjà sur la sellette, avait critiqué les médias détenus par Vincent Bolloré, "personnage manifestement très proche de l’extrême droite la plus radicale", et notamment estimé que la chaîne CNews était "clairement d’extrême droite". Emmanuel Macron avait soutenu son ministre la semaine dernière, déclarant que "la liberté d'expression s'applique aussi pour les membres du gouvernement".

"Première leçon pour la rentrée : on ne critique pas impunément Vincent Bolloré", a réagi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur Twitter.

"Pap Ndiaye sacrifié pour outrage à Bolloré et en gage à l'arc réactionnaire", a renchéri l'eurodéputée La France insoumise Manon Aubry. "Un remaniement à mourir d'ennui : convulsion médiatique d'une macronie rabougrie qui envoie ses derniers fidèles, sans horizon politique", poursuit-elle.

L'entrée d'Aurore Bergé critiquée par les Insoumis

Le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe va être remplacé par la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé. La France insoumise a réagi vivement à sa nomination, en lui reprochant son "indignité" et d'être "sourde à toute opposition". Le député LFI Hadrien Clouet a immédiatement critiqué le choix d'une figure qui "s'est notamment distinguée en votant contre l'allongement du congé pour enfant décédé". "On sent tout de suite la fibre sociale et humaniste. La rentrée sera chaude", a-t-il lancé sur Twitter.

"L’accaparement du pouvoir par une petite élite endogame"

"Le ministre de l’Éducation a fait l’Ecole Alsacienne et remplace celui qui y avait mis ses enfants", critique Pierre-Henri Dumont, le porte-parole du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé est marié à la directrice de la CNAM [Caisse nationale d'assurance maladie] dont le père et le frère sont députés. Ce remaniement consacre l’accaparement du pouvoir par une petite élite endogame", tacle-t-il.