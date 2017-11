Remaniement : Benjamin Griveaux nommé porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner reste secrétaire d'Etat

Le remaniement ministériel annoncé depuis le début de la semaine a eu lieu ce vendredi. Benjamin Griveaux est nommé porte-parole du gouvernement à la place de Christophe Castaner, qui conserve son portefeuille de secrétaire d'Etat. Olivier Dussopt et Delphine Gény Stephann entrent au gouvernement.

Peu de changements à l'issue du remaniement ministériel attendu pour le début de la semaine, et qui a finalement mis plusieurs jours avant d'être annoncé : si Christophe Castaner, fraîchement élu à la tête de la République en Marche, reste au gouvernement et garde son portefeuille de secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, il perd son étiquette de porte-parole du gouvernement.

Il est remplacé à ce poste par Benjamin Griveaux, quiexercera la fonction de porte-parole à temps plein. Il cède sa fonction de secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Deux nouveaux secrétaires d'Etat à Bercy

Deux autres personnalités font leur entrée dans le gouvernement : le député PS Olivier Dussopt devient secrétaire d'Etat chargé de la Fondation publique auprès du ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin, et Delphine Gény Stephann, jusqu'à présent dans l'équipe dirigeante de Saint-Gobain, est nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Ce gouvernement est le troisième d'Edouard Philippe, après le remaniement du mois de juin dernier qui était plus large, excluant du gouvernement les ministres MoDem et Richard Ferrand.