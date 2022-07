Remaniement : Caroline Cayeux, la maire de Beauvais, nommée ministre déléguée aux Collectivités territoriales

Caroline Cayeux, la maire de Beauvais (Oise), fait son entrée dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, suite au remaniement annoncé ce lundi. À 73 ans, elle est nommée ministre pour la première fois et aura en charge le portefeuille des Collectivités territoriales, auprès de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Maire de Beauvais (Les Républicains puis divers droite) depuis 2001, Caroline Cayeux est également présidente de l'agence nationale de la cohésion des territoires et présidente de la Fédération des villes de France. Elle a été sénatrice de l'Oise de 2011 à 2017 et avant cela conseillère régionale de Picardie de 2004 à 2011.

Le nom de Caroline Cayeux avait circulé dès la réélection d'Emmanuel Macron, en avril, pour entrer au gouvernement. Elle avait activement participé à sa campagne électorale, en signant notamment une tribune dans le Journal du dimanche, pour appeler le Président de la République à se représenter. À l'époque, Caroline Cayeux n'envisageait toutefois pas officiellement de rejoindre le gouvernement, se disant "très occupée" dans sa ville.