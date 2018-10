L'attente a pris fin ce mardi matin : après deux semaines de discussions et de supputations, l'Élysée a annoncé, ce mardi, la nouvelle équipe gouvernementale remaniée, censée apporter un "second souffle" au quinquennat d'Emmanuel Macron, après un été et une rentrée chaotiques. Au total, le gouvernement compte huit entrants avec également les arrivées de quatre secrétaires d'Etat. Il s'agit d'"une équipe renouvelée, dotée d'un second souffle, mais dont le mandat politique reste le même", a commenté l'Elysée.

Castaner à l'Intérieur, Didier Guillaume à l'Agriculture

C'est donc Christophe Castaner, jusqu'ici chef du parti présidentiel, qui devient ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb, démissionnaire. Il sera secondé par Laurent Nuñez, désigné secrétaire d'Etat. Laurent Nuñez est l’actuel patron des services de renseignement intérieur, la DGSI.

Didier Guillaume, sénateur de la Drôme, devient ministre de l'Agriculture en remplacement de Stéphane Travert, qui quitte le gouvernement.

Franck Riester à la Culture, une secrétaire d'État pour la Santé et pour L'Éducation

Franck Riester, député de Seine-et-Marne et ex-cadre des Républicains, remplace Françoise Nyssen au ministère de la Culture. Christelle Dubos, députée LREM de la Gironde, devient secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale.

Marc Fresneau aux relations avec le Parlement, Jacqueline Gourault aux Territoires

Marc Fesneau est désormais chargé des Relations avec le Parlement, en remplacement de Christophe Castaner. A 47 ans, ce proche de François Bayrou et Jacqueline Gourault, était jusqu'alors chef de file des députés MoDem.

Jacqueline Gourault, qui était secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur, devient ministre en charge de la Cohésion des Territoires, en remplacement de Jacques Mézard. A la tête d'un grand ministère, elle est secondée par Sébastien Lecornu, nommé ministre auprès d'elle chargé des collectivités territoriales, et Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement.