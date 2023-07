Remaniement : découvrez la composition du nouveau gouvernement d'Élisabeth Borne

Après de longues tractations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, l'Élysée a dévoilé ce jeudi la composition du nouveau gouvernement. La Première ministre, maintenue à son poste , a nommé huit nouveaux ministres. Parmi les nominations les plus notables, celles d'Aurélien Rousseau à la Santé et Gabriel Attal qui quitte le Budget pour prendre les rênes de l'Éducation nationale. Plusieurs députés du camp présidentiel entrent au gouvernement. Marlène Schiappa quitte le gouvernement d'Élisabeth Borne, fragilisée par sa gestion du Fonds Marianne contre le séparatisme .

ⓘ Publicité

Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne compte 41 membres (21 femmes, 20 hommes) dont 16 ministres, 15 ministres délégués et neuf secrétaires d'État. Découvrez les personnalités qui entrent au gouvernement et les ministres qui changent de portefeuille.

Gabriel Attal à l'Éducation

Le ministre des Comptes publics, la figure montante de la macronie Gabriel Attal, 34 ans, devient ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Il remplace l'éphémère Pap NDiaye. C'est un ministère qu'il connait bien puisqu'il avait été secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer pendant près de deux ans lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, avant de devenir porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal a très tôt soutenu Emmanuel Macron. Il a fait campagne pour lui lors de la présidentielle de 2017. Ancien membre du Parti socialiste, il a notamment été conseiller politique et discours au cabinet de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sous la présidence de François Hollande.

Gabriel Attal devient le plus jeune titulaire de ce poste, plus gros budget de l'État, sous la Ve République.

Gabriel Attal © AFP - Bertrand GUAY

Aurélien Rousseau, ministre de la Santé

Il venait de quitter la direction du cabinet d'Elisabeth Borne. Aurélien Rousseau devient ministre pour la première fois. Il est le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention et prend la place de François Braun . Aurélien Rousseau, énarque de 47 ans, avait été directeur de l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France entre 2018 et 2021.

Issu de la gauche, ce natif d'Alès (Gard) a travaillé auparavant au cabinet de l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, puis auprès des Premiers ministres socialistes Manuel Valls et Bernard Cazeneuve.

Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé © AFP - Gabrielle Ferrandi / CHAM

À lire aussi Remaniement : les défis qui attendent le nouveau ministre de la Santé

Aurore Bergé, ministre des Solidarités

Aurore Bergé , cheffe des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, remplace Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. Issue des rangs de la droite, Aurore Bergé, 36 ans, s'est imposée dans la macronie lors de son élection comme députée dans les Yvelines en 2017. C'est son premier poste ministériel.

Sa nomination va entraîner une nouvelle élection à la tête du groupe Renaissance, avec la candidature attendue du vice-président Sylvain Maillard.

Aurore Bergé, nouvelle ministre des Solidarités © AFP - Geoffroy VAN DER HASSELT

Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics

Gabriel Attal étant désormais ministre de l'Éducation, c'est le député de Gironde Thomas Cazenave qui récupère le portefeuille des Comptes publics. Il intègre donc le ministère de l'Économie et dépendra de Bruno Le Maire. Thomas Cazenave connait bien ce ministère : cet énarque est un ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, ministre de l'Économie entre 2014 et 2016.

Secrétaire général adjoint de l'Élysée à la fin de la présidence Hollande, il est devenu après la victoire de 2017 délégué interministériel à la transformation publique. Il avait démissionné pour se consacrer aux municipales de Bordeaux, désirant succéder à Alain Juppé et Nicolas Florian à la tête de la ville.

Thomas Cazenave © Maxppp - Vincent Isore

Philippe Vigier, ministre délégué en charge des Outre-mer

Député d'Eure-et-Loir depuis 2007, Philippe Vigier devient ministre délégué en charge des Outre-mer. Ce docteur en pharmacie et biologiste de profession prend la place de Jean-François Carenco. Philippe Vigier, 65 ans, est membre du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, le parti de François Bayrou. Sous la précédente législature, de 2017 à 2022, Philippe Vigier était membre de la délégation aux Outre-mer et a cosigné en 2018 un rapport d'information sur la défiscalisation dans les Outre-mer.

Philippe Vigier, nouveau ministre délégué en charge des Outre-Mer © AFP - Magali Cohen / Hans Lucas

Patrice Vergriete, ministre délégué chargé du Logement

Le portefeuille d'Olivier Klein, ancien maire de Clichy-sous-Bois et actuel ministre délégué en charge de la Ville et du Logement, est scindé en deux. Ce dernier quitte le gouvernement. Patrice Vergriete, maire de Dunkerque (Nord) et issu des rangs de la gauche, récupère le portefeuille du Logement.

Patrice Vergriete © AFP - MOHAMMED BADRA / POOL

Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Ville

Réalisatrice de documentaire de profession, la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône Sabrina Agresti-Roubache devient secrétaire d'État chargée de la Ville . Elle est réputée proche du couple Macron.

Sabrina Agresti-Roubache © AFP - JULIEN DE ROSA

Fadila Khattabi, chargée des Personnes handicapées

À l'occasion du remaniement, Fadila Khattabi est nommée ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Jusqu'alors présidente (Renaissance) de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale et députée de Côté-d'Or, elle remplace la Landaise Geneviève Darrieussecq.

Fadila Khattabi © AFP - XOSE BOUZAS / HANS LUCAS

Bérengère Couillard, ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes-hommes

Bérengère Couillard devient ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes-hommes. Elle était jusqu'alors secrétaire d'État chargée de l'Écologie, et remplace Isabelle Rome. Elle avait été réélue députée de Gironde en juin 2022 avant d'intégrer le gouvernement.

Berangère Couillard © Maxppp - Bruno BARLIER

Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la Biodiversité

Sarah El Haïry est nommée secrétaire d'État à la Biodiversité. La conseillère municipale de Nantes était jusqu'à présent chargée de la Jeunesse et du Service national universel.

Sarah El Haïry © AFP - Bertrand GUAY

Prisca Thevenot, secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel

La députée Renaissance des Hauts-de-Seine Prisca Thevenot, 38 ans, est nommée secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel (SNU).

Prisca Thevenot © AFP - Thomas COEX

Marlène Schiappa évincée

Marlène Schiappa quitte le gouvernement. Cette dernière a été récemment épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne et a aussi fait couler beaucoup d'encre en s'affichant en couverture du magazine Playboy, une initiative alors qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre Élisabeth Borne.

La composition du gouvernement d'Élisabeth Borne

Les ministres

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique

Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer

Catherine COLONNA, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Éric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Sébastien LECORNU, ministre des Armées

Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion

Gabriel ATTAL , ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse

, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Christophe BÉCHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique

Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture

Aurélien ROUSSEAU , ministre de la Santé et de la Prévention

, ministre de la Santé et de la Prévention Aurore BERGÉ , ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

Amélie OUDÉA-CASTÉRA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Les ministres délégués

Auprès de la Première ministre :

Olivier VÉRAN, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement

Franck RIESTER, chargé des Relations avec le Parlement

Bérengère COUILLARD, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes de la Lutte contre les discriminations

Auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :

Thomas CAZENAVE , chargé des Comptes publics

, chargé des Comptes publics Roland LESCURE, chargé de l’Industrie

Jean-Noël BARROT, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications

Olivia GRÉGOIRE, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Dominique FAURE, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Philippe VIGIER, chargé des Outre-mer

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Olivier BECHT, chargé du Commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger

Auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion et du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse :

Carole GRANDJEAN, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Clément BEAUNE, chargé des Transports ;

Patrice VERGRIETE, chargé du Logement

Auprès du ministre de la Santé et de la Prévention :

Agnès FIRMIN LE BODO, chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé

Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées :

Fadila KHATTABI, chargée des Personnes handicapées.

Les secrétaires d'État

Auprès de la Première ministre :

Charlotte CAUBEL, chargée de l’Enfance

Hervé BERVILLE, chargé de la Mer

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, chargée de la Ville

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Sonia BACKÈS, chargée de la Citoyenneté

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Laurence BOONE, chargée de l'Europe

Chrysoula ZACHAROPOULOU, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux ;

Auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse :

Prisca THEVENOT, chargée de la Jeunesse et du Service national universel

Auprès du ministre des Armées :

Patricia MIRALLÈS, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire

Auprès du ministre de la transition Ecologique et de la Cohésion des territoires :