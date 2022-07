Remaniement : écarté du nouveau gouvernement, Damien Abad dénonce des "calomnies ignobles"

"Je quitte ce ministère des Solidarités avec beaucoup de regrets". Voici ce qu'a déclaré Damien Abad, ce lundi, lors de la passation de pouvoirs avec son successeur, Jean-Christophe Combes, nouveau ministre des Solidarités et directeur général de la Croix Rouge. "Nous étions déjà au travail avec responsabilité, confiance et enthousiasme pour servir cette noble cause" et "on ne m'aura pas laissé le temps mais jusqu'au bout j'ai assumé ma fonction de ministre", a-t-il ajouté, faisant allusion aux accusations de violences sexuelles dont il fait l'objet. Il est notamment visé par une enquête pour tentative de viols.

"Je tiens à remercier chaleureusement le président de la République pour la confiance dont il me témoigne depuis le début. J'ai encore échangé longuement avec lui hier. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi […] que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement", a déclaré Damien Abad, ce lundi, lors de la passation de pouvoirs avec son successeur, Jean-Christophe Combes.

"La calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants"

"Je me défendrai sans relâche jusqu'à ce que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique", a-t-il assuré.

L'exécutif faisait face à une pression croissante pour écarter du gouvernement Damien Abad, venu des rangs de LR et visé par une enquête du parquet de Paris après la plainte d'une femme pour des faits remontant au premier semestre 2010 et d'un troisième témoignage à son encontre lundi matin sur BFMTV.