Remaniement : démission d'Edouard Philippe, un "nouveau Premier ministre nommé dans les prochaines heures"

Le Premier ministre Edouard Philippe a remis vendredi matin la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée. "M. Edouard Philippe assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement", a précisé la présidence, qui a ajouté qu'un "nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochaines heures".

Le Conseil des ministres qui devait se tenir ce vendredi est par conséquent annulé, et l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux.

Edouard Philippe, dont la cote de popularité au niveau national s'est envolée pendant l'épidémie de coronavirus, a remporté dimanche la mairie du Havre (Seine-Maritime), ville qu'il a dirigée de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon.

L'incertitude plane sur l'avenir d'Edouard Philippe

Le président de la République Emmanuel Macron a salué, dans un entretien à la Presse quotidienne régionale jeudi soir, "une relation de confiance unique" avec lui, mais a laissé planer le doute sur son maintien éventuel à Matignon.

"Depuis trois ans à mes côtés, il mène avec les gouvernements successifs un travail remarquable", a souligné le chef de l'Etat, interrogé sur l'avenir d'Edouard Philippe à la tête du gouvernement. "Nous avons conduit des réformes importantes, historiques, dans des circonstances souvent très difficiles. Nous avons une relation de confiance qui est d'un certain point de vue unique à l'échelle de la Ve République", a-t-il affirmé.

Dans cette même interview, Emmanuel Macron a évoqué un "nouveau chemin", après l'épidémie de coronavirus et les élections municipales. "Ce sont de nouveaux objectifs d'indépendance, de reconstruction, de réconciliation, et de nouvelles méthodes à mettre en oeuvre. Derrière, il y aura une nouvelle équipe", avait-il expliqué, confirmant le remaniement qui vient de commencer. Et qui pourrait donc se faire sans Edouard Philippe.