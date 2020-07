Remaniement : Jean Castex nommé Premier ministre en remplacement d'Edouard Philippe

Emmanuel Macron a nommé Jean Castex, le "monsieur déconfinement" de l'exécutif lors de l'épidémie de coronavirus, Premier ministre en remplacement d'Edouard Philippe ce vendredi. Il est chargé de former un nouveau gouvernement.

Emmanuel Macron a nommé Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d'Edouard Philippe, et l'a chargé de former un nouveau gouvernement, a annoncé vendredi l'Elysée. Jean Castex, 55 ans, maire LR de Prades (Pyrénées-Orientales), était depuis avril le délégué interministériel chargé du déconfinement. Élu local peu connu du grand public, énarque, homme de droite, Jean Castex a la réputation d'être un "couteau suisse" aux réseaux multiples, homme de dialogue et parfait connaisseur des arcanes du pouvoir depuis son passage, comme secrétaire général adjoint, à l'Elysée à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy.

Un énarque et élu local de droite

S'il n'a jamais été ministre, il fût conseiller aux affaires sociales en 2010, directeur de l'hospitalisation au ministère des Solidarités en 2005-2006, et directeur de cabinet de Xavier Bertrand à deux reprises, d'abord au ministère de la Santé (2006-2007) puis au Travail (2007-2008). Rue de Grenelle, il a aussi eu à gérer des dossiers délicats, notamment le service minimum dans les transports et la réforme des régimes spéciaux de retraite. Ses interlocuteurs de l'époque dans les centrales syndicales ont conservé le souvenir d'un homme "disponible" et "avenant" même s'il "cache une certaine fermeté", avec "une excellente connaissance de ses dossiers".

Son nom avait aussi circulé fin 2018 pour succéder à Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Il était jusqu'en début d'année délégué interministériel aux Jeux Olympiques de Paris-2024 et présidait l'Agence nationale du sport.

Père de quatre enfants, Jean Castex a été en charge de plusieurs mandats locaux. Conseiller régional de Languedoc-Roussillon de 2010 à 2015, battu aux législatives de 2012 par la candidate PS Ségolène Neuville, il a été réélu maire de Prades en mars dernier (75,7%).