"Je suis une femme d'engagement, de travail" : la Landaise Geneviève Darrieussecq revient au gouvernement

Elle avait quitté le gouvernement Castex en mai dernier, après cinq ans passés au ministère des Armées, notamment en charge de la Mémoire des Anciens combattants. La Landaise Geneviève Darrieussecq revient au gouvernement, cette fois en tant que ministre déléguée en charge des personnes handicapées.

Je crois que pour ces sujets-là, on trouvera toutes les voix pour travailler tous ensemble

Elle est désormais rattachée au nouveau ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe, le patron de la Croix Rouge, qui vient d'être nommé à ce poste. Il remplace Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol et donc écarté du gouvernement Borne 2. "J'ai l'honneur d'être nommée dans un ministère qui porte des sujets essentiels", réagit Geneviève Darrieussecq, qui préfère se focaliser sur ses missions plutôt que sur les polémiques visant le ministre sortant. "J'ai bien l'intention de m'atteler à ces sujets et il n'y a pas de contexte particulier", ajoute-t-elle en référence à l'affaire Abad. "Il y a surtout des hommes et des femmes vulnérables que l'on doit servir donc je vais me mettre très sérieusement à explorer la profondeur de ce ministère et de ses missions."

Après des semaines de flottement, entre les élections législatives, l'installation du Parlement sans majorité présidentielle puis l'annonce du remaniement, Geneviève Darrieussecq appelle à un "consensus" autour des sujets dont elle est désormais responsable. "Nous touchons au domaine de la fragilité, de la vulnérabilité de certaines personnes dans notre société. On leur doit le respect et une attention. Je crois que pour ces sujets-là, on trouvera toutes les voix pour travailler tous ensemble."

Démission du conseil régional

Tout juste réélue députée Modem dans la première circonscription des Landes, Geneviève Darrieussecq passe une nouvelle fois la main à son suppléant pour siéger à sa place à l'Assemblée Nationale. "J'ai de l'appétence pour le travail exécutif", reconnait-elle. "Le travail législatif est aussi intéressant mais je n'ai pas de frustration particulière et j'ai une grande confiance en mon suppléant qui reprend le flambeau là où il l'a laissé, puis qu'il a été député pendant cinq ans."

La nouveauté pour l'élue landaise, c'est que pour ce nouveau poste au gouvernement, elle renonce aussi à son poste de conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. "Je vais démissionner" annonce-t-elle à France Bleu Gascogne. "Je pense que je vais être bien absorbée par mon travail dans ce ministère et quand je m'engage quelque part, c'est pour faire", ajoute-t-elle. "Je n'ai jamais galvaudé mes mandats. Je suis une femme d'engagement, de travail, et je veux me consacrer à ma mission ministérielle." L'élue ajoute tout de même qu'elle restera conseillère municipale à Mont-de-Marsan. "Je suis et je reste Landaise."