Remaniement : la Landaise Geneviève Darrieussecq quitte le gouvernement après "six ans très riches"

L'ancienne maire de Mont-de-Marsan (Modem) Geneviève Darrieussecq a reçu jeudi 20 juillet dans l'après-midi un appel de la Première Ministre Elisabeth Borne, à l’occasion du remaniement . Fadila Khattabi va la remplacer en tant que ministre déléguée chargée des personnes handicapées.

ⓘ Publicité

En attendant la passation, France Bleu Gascogne a contacté Geneviève Darrieussecq. Elle vidait son bureau parisien, sans regrets : "La Première ministre m'a dit son souhait de faire un changement. Cela fait six ans que je suis dans les gouvernements successifs, je ne les ai pas vus passer. C'est d'une richesse incroyable. J'ai toujours été engagée politiquement pour m'occuper des autres. J'ai eu beaucoup à faire dans les armées, et cette année auprès des personnes handicapées. J'ai essayé de porter des choses concrètes, mais aussi de changer le regard de notre société sur le handicap.

"Six ans c'est long, là j'ai besoin de me reposer, de voir ma famille, de prendre du temps pour moi et de venir faire la fête à Mont-de-Marsan", sourit l'ancienne ministre de 67 ans. Vous la verrez sûrement dès vendredi soir dans les rues et aux arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan, à l’occasion des Fêtes de la Madeleine.

loading