Remaniement : découvrez la liste des onze secrétaires d'Etat du gouvernement

L'Elysée a annoncé dimanche la nomination de onze secrétaires d'Etat. Six nouvelles personnalités viennent compléter le gouvernement de Jean Castex : le conseiller de l'Elysée Clément Beaune et les députés Bérangère Abba, Nathalie Elimas, Sarah El Hairy, Olivia Grégoire et Joël Giraud. Les secrétaires d'Etat reconduits sont Sophie Cluzel, Jean-Baptiste Lemoyne, Cédric O, Laurent Pietraszewski et Adrien Taquet. Plus de trois semaines après la nomination du Premier ministre, le 3 juillet, le gouvernement Castex est désormais au complet.

La liste complète des secrétaires d'Etat

Auprès du Premier ministre :

Mme Sophie CLUZEL, chargée des Personnes handicapées

Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères :

- M. Jean-Baptiste LEMOYNE, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie

- M. Clément BEAUNE, chargé des Affaires européennes

Auprès de la ministre de la Transition écologique :

Mme Bérangère ABBA, chargée de la Biodiversité ;

Auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports :

- Mme Nathalie ELIMAS, chargée de l’Education prioritaire ;

- Mme Sarah EL HAIRY, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement ;

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :

M. Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance :

Mme Olivia GREGOIRE, chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable

Auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :

M. Laurent PIETRASZEWSKI, chargé des Retraites et de la Santé au travail

Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :

M. Joël GIRAUD, chargé de la Ruralité ;

Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé :

M. Adrien TAQUET, chargé de l’Enfance et des Familles.