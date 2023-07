Remaniement : la Nantaise Sarah El Haïry nommée secrétaire d'Etat à la Biodiversité

Sarah El Haïry, actuelle secrétaire d'État au Service national universel, va désormais être en charge de la Biodiversité au sein du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne . C'est ce qu'a annoncé ce jeudi soir l'Élysée dans un communiqué, suite au remaniement. Un poste rattaché au ministère de la Transition écologique. Elle prend ainsi la suite de Bérangère Couillard, qui va être nommée ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes .

Âgée de 34 ans, Sarah El Haïry est issue du MoDem dont elle est vice-présidente. Élue députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique en 2017, elle entre au gouvernement trois ans plus tard comme secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. C'est également en 2020 qu'elle devient conseillère municipale de Nantes et conseillère communautaire de Nantes Métropole. Elle est nommée secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national universel le 4 juillet 2022.