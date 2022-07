Remaniement : le maire d'Angers Christophe Béchu ministre de la Transition écologique

Maire d'Angers depuis 2014, réélu au premier tour en 2020, il n'aura occupé que quelques semaines le poste de ministre délégué chargé des Collectivités territoriales. Il était alors sous la tutelle d'Amélie de Montchalin qui a dû céder son poste après sa défaite aux élections législatives.

Cet ex-sénateur fait partie des maires de droite et du centre jugés Macron-compatibles et il était régulièrement donné pour entrer au gouvernement: son nom avait déjà été évoqué pour la Cohésion des Territoires lors du remaniement qui avait suivi le départ de Gérard Collomb, en octobre 2018.

"Il est sensible aux thèmes de l'écologie, de la biodiversité, du logement et des transports et il mesure tout le retard pris. Maintenant il va devoir aller gagner les arbitrages", a commenté Matthieu Orphelin, ex-tête de liste du bloc de gauche aux régionales dans les Pays de la Loire et futur directeur général de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). "Il a comme atout sa très bonne connaissance des territoires", a poursuivi M. Orphelin. "Il faut des mesures fortes et visibles dès les prochaines semaines", a-t-il estimé.

Promoteur des mobilités douces

Diplômé de Sciences-Po, Christophe Béchu a commencé sa carrière politique à 21 ans comme conseiller municipal de la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire). Président du conseil général de ce département de 2004 à 2014, il avait échoué de peu à prendre la mairie d'Angers en 2008.

Ce père de trois enfants est un fervent défenseur des mobilités douces. Il a notamment transformé la ville d'Angers en "smart city", une ville intelligente et connectée avec ses vélos et trottinettes en libre-service. "Il s’agit de diminuer nos consommations d’eau et d’électricité, de rendre le trafic plus fluide, grâce à une signalisation routière intelligente, d’équiper en capteurs nos containers enterrés pour optimiser nos circuits de collecte d’ordures ménagères… Bref, tout ce qui va nous permettre d’améliorer la vie de nos concitoyens et de diminuer nos coûts de fonctionnement" avait -il expliqué en 2019.