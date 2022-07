Remaniement : le Messin François Braun nommé ministre de la Santé

François Braun a été nommé ce lundi ministre de la Santé, selon les informations de nos confrères de France Info. Le chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de Samu-Urgences de France est âgé de 60 ans.

Proche d'Emmanuel Macron

Le médecin avait rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron pour le conseiller sur les sujets santé lors de la dernière élection présidentielle. François Braun avait alors apporté des propositions pour écrire le programme présidentiel, et dans la foulée de l'élection, il a été chargé d'une "Mission flash" sur les urgences.

En première ligne dans la crise

Régulièrement mis en avant au plus fort de la crise Covid, alors que la Moselle et le Grand-Est étaient durement touchés par la première vague en 2020, il a toujours communiqué pour alerter sur les dangers de la maladie, la situation à l'hôpital et pour son expertise tout au long de cette crise. En première ligne, il s'est notamment illustré au moment des transferts de patients, en TGV ou par hélicoptère, vers des hôpitaux moins surchargés.

C'est le moment de réformer un peu notre organisation de la santé en France

Ses solutions pour l'hôpital

"La crise sanitaire a révélé pas mal de choses au niveau de notre système de santé", avait confié François Braun sur France Bleu Lorraine. "Elle a révélé des forces, mais elle a aussi révélé des faiblesses qui sont anciennes, et qui sont qui se sont accélérées ces derniers mois. (...) C'est le moment de réformer un peu notre organisation de la santé en France."

Tout en confiant qu'il n'avait pas toujours été d'accord avec les décisions prises par le gouvernement, il a expliqué sur France Bleu, qu'il trouvait le projet d'Emmanuel Macron "intéressant", ajoutant à propos de son engagement : "il y a déjà des choses qui ont été faites, donc c'est un peu dans la continuité. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été fait."

L'urgentiste n'hésite pas à dresser le constat d'un hôpital qui se dégrade, expliquant qu'il voit aussi des soignants "qui ont perdu l'envie de bosser." Il défend un projet sur le long terme, au-delà des solutions qui sont apportées en l'urgence.