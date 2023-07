Remaniement : le retour de la Landaise Geneviève Darrieussecq dans son fief

Passation de pouvoirs au Ministère des Solidarités entre Geneviève Darrieussecq et Fadila Khattabi le 20 juillet.

L'ancienne ministre déléguée aux Personnes Handicapées, Geneviève Darrieussecq revient sur son territoire, dans son fief à Mont-de-Marsan dès vendredi 21 juillet, au lendemain du remaniement du gouvernement. Ses objectifs sont désormais clairs : être une députée de terrain, et être partout là où elle peut, aux conseils municipaux et communautaires pour éviter ce naufrage qu'elle redoute, en référence à la crise de confiance de l'agglomération montoise .

Des objectifs clairs et précis

Geneviève Darrieussecq ne peut pas laisser la situation de l'agglomération se dégrader et ternir l'image de sa ville, celle qu'elle a dirigée pendant 9 ans, de 2008 à 2017. La Landaise est déterminée : "Je compte bien rentrer dans ce débat avec fermeté et un esprit de construction positive et pas un esprit de destruction". Une pique lancée à son désormais rival, Charles Dayot, un successeur, celui qu'elle a pourtant désigné en 2017.

Au sein de l'agglomération, l'élue veut que les choses s'apaisent et s'assainissent. "Aujourd'hui je n'ai pas de pouvoir particulier, simplement je mets les choses sur la table", insiste-t-elle. Geneviève Darrieussecq ne dit pas oui, ne dit pas non à la question de proposer sa candidature aux élections municipales de 2026, "C'est loin et j'ai beaucoup à faire d'ici là", ajoute-t-elle.

Une élue de terrain "avec une liberté de parole"

À commencer par son siège de députée MODEM, siège sur lequel elle ne s'est encore jamais assise à l'Assemblée Nationale. Élue en 2017 à la tête de la première circonscription des Landes, elle est très vite appelée au gouvernement et c'est son suppléant Fabien Lainé, qui la remplace. Un siège qu'elle occupera dès la rentrée de l'hémicycle, fin septembre.

"Je suis très contente d'une chose c'est de retourner sur le terrain parce que le rôle d'un député ce n'est pas d'être enfermé dans l'hémicycle en permanence", dit-elle jeudi 27 juillet dans le studio de France Bleu Gascogne. "Ce que j'ai pu observé depuis un an, dans les débats, depuis les dernières élections, les débats sont très différents de ceux d'auparavant. Ce sont des débats comment dire assez violents, à mon avis épuisants pour ceux qui siègent dans l'hémicycle. Un niveau sonore très élevé, des invectives permanentes", explique-t-elle.

