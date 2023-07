Remaniement : les défis qui attendent le nouveau ministre de la Santé

Proche d'Élisabeth Borne, dont il était encore jusqu'à lundi le directeur de cabinet, le nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau n'est pas un novice dans le domaine de la santé puisqu'il a dirigé, de 2018 à 2022, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, avant de passer un an à Matignon. De cette expérience à l'ARS , qu'il a pilotée pendant la crise sanitaire du Covid-19, il a tiré un essai, La blessure et le rebond, dans la boite noire de l'État face à la crise (éditions Odile Jacob) publié en septembre dernier, pour raconter "comment les choses de l'État se jouent, les décisions se prennent".

"C'est quelqu'un avec qui nous pourrons échanger. (...) Après, la question est celle de sa marge de manœuvre", a réagi Agnès Giannotti, présidente du syndicat MG France, principal syndicat de médecins généralistes. Pour Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, "c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un d'imaginatif". Mais Jérôme Marty prévient : le nouveau ministre devra gérer "deux écueils : la lourdeur de l'administration", et "un président de la République qui a gardé la santé comme son domaine réservé et ça ce n'est pas possible, car on a besoin d'un ministre de la Santé qui ait la liberté d'agir".

De son côté, Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF), s'est dit "très inquiet" de la nomination d'Aurélien Rousseau : "On risque d'avoir une accélération de la politique de destruction de l'hôpital public" a-t-il déclaré ce jeudi sur franceinfo, soulignant que "lors de son passage à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, (le nouveau ministre) n'a rien fait pour développer le secteur public". "Il fait partie des ultralibéraux, il n'est plus du tout à gauche", selon l'urgentiste.

Aurélien Rousseau va devoir faire face à un système de soin en crise, miné par le manque de médecins et l'inexorable croissance des besoins en santé d'une population vieillissante. Parmi les grands malades, l'hôpital, plus assez attractif pour attirer les soignants en nombre suffisant, malgré un Ségur de la santé qui a revalorisé à l'été 2021 les salaires des personnels hospitaliers. Côté médecins de ville, le nouveau ministre va devoir faire face à la colère des syndicats, qui réclament une hausse du tarif de la consultation.

Le nouveau ministre de la Santé du gouvernement Borne devra aussi se pencher sur le dossier sensible du projet de loi sur la fin de vie, dont était chargée dans le gouvernement sortant Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé.

