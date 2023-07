Remaniement : Marlène Schiappa, épinglée dans la gestion du Fonds Marianne, quitte le gouvernement

À l'heure du remaniement, Marlène Schiappa ne sera pas dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle l'annonce elle-même ce jeudi après-midi au journal Le Monde. Secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative depuis un an, l'ancienne conseillère municipale du Mans n'a pas été renouvelée à son poste. Fidèle de la première heure de la Macronie, Marlène Schiappa a été au cœur de plusieurs controverses ces derniers mois.

Arrivée dès 2017 au sein du gouvernement, elle est tout d'abord nommée secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes , grande cause du quinquennat à l'époque. Ancienne conférencière et militante féministe, l'élue, âgée aujourd'hui de 40 ans, avait été adjointe au maire socialiste du Mans, en charge de l'égalité.

En 2020, Marlène Schiappa devient ministre déléguée chargée de la citoyenneté, puis retourne au poste de secrétaire d'État deux ans plus tard. Mais ces derniers mois, les controverses s'enchaînent.

L'affaire du fonds Marianne

Il y a la couverture de Playboy , qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre, et surtout l'affaire du Fonds Marianne . Créé par Marlène Schiappa en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty , il avait pour objectif de lutter contre le séparatisme et la radicalisation en ligne. Mais dans une enquête, l'hebdomadaire Marianne et France 2 dénoncent une gestion opaque entourant le fonds de 2,5 millions d'euros. Quatre structures se partageraient à elles seules 1,3 million d'euros. Et parmi ces associations, deux sont soupçonnées d'avoir utilisé cette enveloppe à d'autres fins, notamment politiques.

La justice ouvre une enquête, confiée à un juge d'instruction début mai, pour "détournement de fonds publics, détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêts". Et le 6 juillet dernier, la commission d'enquête du Sénat livre ses conclusions accablantes sur le dossier : "Opacité", "désinvolture", "fiasco", "coup politique", elle étrille la gestion du Fonds Marianne et Marlène Schiappa.

Elle a beau clamer dans les colonnes de Corse-Matin que sa "probité" était "intacte", la secrétaire d'État est finalement emportée par le scandale du Fonds Marianne.