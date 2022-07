Remaniement ministériel : les réactions des députés isérois

La nouvelle composition est finalement tombée ce lundi 4 juillet dans la matinée. L'Isérois Olivier Véran quitte les Relations avec le parlement pour devenir porte-parole du gouvernement. Il reste en charge du renouveau démocratique. Pour le remplacer au poste qu'il quitte : Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture. A la Santé, Brigitte Bourguignon, battue aux législatives, laisse sa place au médecin urgentiste François Braun, déjà chargé de la mission flash sur la crise hospitalière au mois de juin.

Les représentants des autres partis "ne souhaitaient pas participer" - Elodie Jacquier-Laforge (Modem), 9e circonscription de l'Isère

Un gouvernement très loin de l'union de différentes sensibilités, évoquée ces dernières semaines. La faute aux oppositions selon la députée Modem Elodie Jacquier-Laforge : "_Il y a eu des discussions qui ont été menées par la Première ministre avec l'ensemble des représentants des différents partis politiques. On a vu qu'_ils ne souhaitaient pas participer de façon plus proactive au gouvernement. Dont acte". La députée de la majorité estime qu'il faut désormais aller de l'avant : "Je crois qu'il ne faut pas que ça nous pénalise dans le travail parlementaire qu'on aura à faire derrière, de trouver des solutions et de trouver des réponses aux préoccupations des Français. On a des défis majeurs à relever, notamment sur la question du pouvoir d'achat qui va arriver en discussion très prochainement à l'Assemblée. Donc la première satisfaction, c'est d'avoir un gouvernement au complet et qu'on puisse se mettre au travail".

"Ca traduit un manque de cap" - Jérémie Iordanoff (EELV), 5e circonscription de l'Isère

Pour Jérémie Iordanoff, député EELV-Nupes de la 5e circonscription - Valdaine, Chartreuse, Grésivaudan, Saint-Egrève - "le deuxième gouvernement Borne ressemble beaucoup au premier et ça traduit un manque de cap". De toute manière l'élu n'attendait pas grand-chose en terme d'ouverture après les récents discours d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron qui "en réalité ne bouge pas sa ligne". Quant au remplacement d'Olivier Véran, qui vient de la gauche, par Franck Riester, qui vient de la droite, comme ministre délégué aux relations avec le parlement : "Je pense qu'il y a deux lectures de ce changement. La première lecture, c'est que peut être Olivier Véran avait plutôt un profil, pour "mater" l'Assemblée, pas forcément pour rechercher des compromis. La deuxième lecture, c'est que Riester va aller chercher plutôt vers la droite, donc ça montre quand même une tonalité et _une envie de gouverner à droite_. Encore plus à droite, j'ai envie de dire". "On voit aussi que le rang protocolaire du ministère de l'Écologie est rétrogradé. Les signaux envoyés à gauche et sur les écologistes ne sont pas très bons".

"La droite n'a pas de produit d'appel" - Yannick Neuder (LR), 7e circonscription de l'Isère

Pas de quoi pour autant séduire Les Républicains selon leur député Isérois Yannick Neuder : "Je trouve que ça ressemble surtout ce remaniement à un emplâtre sur une jambe de bois. Un retour des anciennes figures de la macronie. Mais _je ne vois pas clairement d'ouverture politique_. D'un côté comme de l'autre, les positions sont très claires et je pense que Franck Riester n'est pas du tout le produit d'appel pour la droite puisque la droite, nous n'avons pas de produit d'appel". Son parti et lui se posent clairement dans l'opposition, mais une opposition qui se veut constructive, ajoute-t-il : "Si demain, le gouvernement baisse les taxes sur le carburant pour mettre le prix à la pompe à 1,50 € ou si demain il remonte les retraites avec un minimum à 1 000 ou 1 200 € mensuels, et que ces propositions sont correctement chiffrées pour arrêter de créer la dette de nos petits enfants, je les voterai".