Remaniement : pas de coalition, parité relative, Abad écarté, ce qu'il faut retenir du nouveau gouvernement

Avec dix-neuf entrants et cinq partants, le gouvernement a été remanié ce lundi, deux semaines après les législatives, pour enfin lancer pleinement ce quinquennat sans majorité absolue et qui s'annonce périlleux. Que retenir de ce remaniement ministériel ?

Damien Abad finalement écarté

Visé par une enquête pour tentative de viol, Damien Abad a finalement été écarté du gouvernement. Le désormais ex-ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées est remplacé par Jean-Christophe Combe, qui était jusqu'à présent directeur général de la Croix-Rouge.

"Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à ce que la justice confirme mon innocence", a-t-il déclaré au moment de la passation de pouvoir. BFMTV a en effet dévoilé ce lundi matin un quatrième témoignage à son encontre, celui d'une jeune femme qui dit avoir été victime de ses agissements présumés en 2013.

Après plusieurs semaines de polémique, le cas Abad était devenu intenable pour le gouvernement. Dans des extraits d'une interview à paraître mercredi sur le site ELLE.fr et diffusés ce lundi, la Première ministre évoque pudiquement un "sujet compliqué" mais dessine une nouvelle ligne de conduite pour les ministrables : "Je pense que l'on n'attend pas simplement des hommes politiques ou des responsables qu'ils ne soient pas pénalement répréhensibles. On attend d'eux qu'ils soient exemplaires", souligne-t-elle. "Y compris dans le champ de ce qui n'est pas pénalement répréhensible, il y a des comportements que l'on n'a pas envie de voir", insiste la cheffe du gouvernement.

Une parité toute relative

Dans les chiffres, la parité de ce nouveau gouvernement est respectée, avec 21 hommes et 21 femmes (en comptant la cheffe du gouvernement). Mais à y regarder de plus près, ces dernières sont sur-représentées aux postes de secrétaires d'Etat, quand les hommes ont plutôt tendance à être nommés à des postes de ministres.

Par ailleurs, les ministères régaliens sont essentiellement occupés par des hommes (Bruno Le Maire à l'Economie, Gérald Darmanin à l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti à la Justice et Sébastien Lecornu aux Armées), même si Catherine Colonna, 4e dans l'ordre protocolaire, est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Une "parité de façade", dénonce la sénatrice LR Dominique Estrosi-Sassone.

Dans le détail, le gouvernement compte désormais 11 hommes et 5 femmes ministres de plein exercice, 9 hommes et 6 femmes ministres délégués, et on compte 1 homme et 9 femmes secrétaires d'Etat. "Vous avez 21 femmes sur 42 membres du gouvernement, ne regardez pas le positionnement des différents portefeuilles", a répliqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du premier conseil des ministres. "Ce qui compte, c'est la mission pour laquelle vous avez été nommé au gouvernement, et aucune mission n'est moins importante qu'une autre, donc oui ce gouvernement est paritaire", a-t-il ajouté.

Pas de prise de guerre, à droite comme à gauche

"Le gouvernement doit être le plus large possible", assurait encore dimanche sur franceinfo le chef de file des sénateurs de la majorité, François Patriat. C'est raté. Aucune figure des Républicains, du PS ni même d'EELV n'a été débauchée. Manœuvre tactique ou contrainte ? En préambule du premier Conseil des ministres de ce gouvernement, Emmanuel Macron a déploré le refus des "partis de gouvernement" de participer à "toute forme de coalition".

De leur côté, les oppositions dénoncent déjà un simple "jeu de chaises musicales" de l'équipe Borne II. La Macronie est "en galère de recrutement", estime la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot. Le président de la République "s'est recroquevillé sur une 'macronie' pur jus (…) des exécutants" pour Laurent Jacobelli, porte-parole du RN.

Résultat, la Première ministre Elisabeth Borne "ne sollicitera pas la confiance des parlementaires" mercredi lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée et au Sénat, a annoncé le nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. "Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance auraient été réunies (...) Nous travaillerons texte par texte" pour construire des majorités, a-t-il précisé à l'issue du Conseil des ministres.

Des alliés soignés

Là où l'on attendait plutôt un élargissement politique, à droite et à gauche, pour soutenir l'action de la majorité désormais relative, le nouveau gouvernement soigne au contraire ses alliés. La nouvelle équipe est en effet un subtil dosage des différentes forces politiques de la majorité.

Christophe Béchu, un proche d'Edouard Philippe, allié de LREM avec son parti Horizons, est promu ministre de la Transition écologique - en remplacement d'Amélie de Montchalin, battue aux élections législatives - en plus du portefeuille de la Cohésion des territoires qu'il occupait déjà. La députée Horizons Agnès Firmin Le Bodo, une autre proche d'Edouard Philippe, est nommée ministre déléguée à l'Organisation territoriale et aux professions de santé.

Le MoDem gagne pour sa part trois postes : Sarah El Haïry (Jeunesse et Service national universel) ; Geneviève Darrieussecq (Personnes handicapées) ; et Jean-Noël Barrot (Transition numérique et Télécommunications). Olivier Becht, pilier du parti de centre droit Agir, hérite du Commerce extérieur. Sur le flanc gauche de la macronie, le maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Olivier Klein, passé par le PCF et le PS, est nommé ministre délégué à la Ville et au Logement.

Chez La République en marche, le député Roland Lescure est chargé de l'Industrie, Bérangère Couillard de l'Ecologie, et Hervé Berville nommé secrétaire d'Etat à la Mer en remplacement de Justine Benin, elle aussi battue aux législatives. C'est aussi le retour de l'ex-ministre Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la vie associative.

L'ancrage local privilégié

L'entourage d'Emmanuel Macron loue l'"équilibre territorial" de ce nouvel exécutif. Une distribution qui n'a rien d'un hasard. Plusieurs maires font leur entrée au gouvernement. Parmi eux, un transfuge du Parti socialiste, le maire de Clichy-sous-Bois Olivier Klein. Celui qui était jusqu'à présent président de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) est nommé à la Ville et au Logement.

Le maire d'Angers, Christophe Béchu, est lui promu au ministère de la Transition écologique. Quant à la maire de Beauvais et présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, Caroline Cayeux, elle est nommée aux Collectivités territoriales.

Dominique Faure, maire de Saint-Orens et députée de Haute-Garonne, est également nommée secrétaire d'Etat chargée de la ruralité auprès du ministre de la Transition écologique.