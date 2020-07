Remaniement : premier déplacement de Jean Castex dans une entreprise de Corbeil-Essonnes

Au lendemain de sa nomination au poste de Premier ministre, Jean Castex effectue ce samedi après-midi son premier déplacement officiel. Il se rend à partir de 15h35 sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-FAB à Corbeil-Essonnes.

Jean Castex va échanger avec les dirigeants et salariés de l'entreprise, et visiter la chaîne de production. Il rencontrera les parlementaires et élus locaux, puis fera une déclaration à la presse peu après 17h. Le groupe X-FAB se présente comme un des leaders mondiaux des semi-conducteurs. Ses clients relèvent du secteur automobile, de l'industrie, de la médecine et de la communication mobile. Elle avait racheté fin 2016 le fabricant français en difficulté Altis Semiconductor.

Le nouveau Premier ministre travaille en ce moment avec Emmanuel Macron pour former son futur gouvernement.