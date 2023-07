Gabriel Attal, Aurélien Rousseau, Aurore Bergé : le casting du remaniement se précise

L'Élysée doit officialiser, ce jeudi après-midi, les noms des membres de la nouvelle équipe gouvernementale. D'abord attendu mercredi, ce remaniement, épilogue de longues tractations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne était annoncé depuis des semaines. Il sera suivi vendredi à 10h00 du Conseil des ministres réunissant la nouvelle équipe, a fait savoir l'Élysée.

Son ampleur sera scrutée à l'aune de la bataille feutrée entre la cheffe du gouvernement qui, d'après ministres et conseillers, espérait un renouvellement conséquent pour asseoir son autorité, et le chef de l'État qui, lui, ne voudrait que des changements à la marge pour conserver la cartouche d'un grand chambardement pour des temps plus difficiles. "Plus on avance, moins il y a de ministres qui sortent", glissait un conseiller ministériel jeudi à la mi-journée.

Le casting se précise

Le casting commence à se préciser avec un nombre limité de départs, dont celui de Pap Ndiaye qui, aux yeux de ses collègues, n'a pas réussi à imprimer sa marque depuis un an à l'Éducation. L'actuel ministre du Budget, Gabriel Attal, 34 ans, étoile montante de la Macronie, devrait le remplacer selon franceinfo, avec une ligne directrice : placer l'autorité au cœur du projet éducatif après les récentes violences urbaines.

Issu lui aussi de la société civile, le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe devrait être remplacé par la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé.

À la Santé, Aurélien Rousseau devrait succéder à François Braun. Âgé de 47 ans, Aurélien Rousseau était jusqu'à lundi directeur de cabinet de la Première ministre. Auparavant, il a passé 18 mois à la tête de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France, pendant la crise du Covid-19.

Toujours selon franceinfo, Philippe Vigier va être nommé ministre délégué chargé des Outre-mer, en remplacement de Jean-François Carenco. Âgé de 65 ans, il était jusqu'alors député MoDem de la quatrième circonscription d'Eure-et-Loir. Sous la précédente législature, de 2017 à 2022, Philippe Vigier était membre de la délégation aux outre-mer et a cosigné en 2018 un rapport d'information sur la défiscalisation dans les outre-mer. Ce centriste siégeait à l'Assemblée nationale depuis 2007.

Des interrogations demeurent sur le sort d'autres ministres. La secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, est par exemple, de l'avis de tous, sur le départ après avoir été épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne.