Remaniement : Sibeth Ndiaye nommée porte-parole, Amélie de Montchalin et Cédric O entrent au gouvernement

Quatre jours après les départs de Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Mahjoubi, la conseillère presse de l'Elysée Sibeth Ndiaye a été nommée dimanche soir porte-parole du gouvernement, alors qu'Amélie de Montchalin et Cédric O deviennent, eux, secrétaires d'Etat.

Le remaniement ministériel a eu lieu dimanche (31 mars), quelques jours après les départs de Nathalie Loiseau, qui a quitté ses fonctions pour mener la liste de La République en Marche aux élections européennes, ainsi que de Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, qui se sont lancés dans la campagne des Municipales à Paris.

La remplaçante de Benjamin Griveaux est Sibeth Ndiaye, la conseillère presse de l'Elysée, qui devient donc "secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement".

Nathalie Loiseau est remplacée par la députée Amélie de Montchalin, qui est nommée "secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères".

Amélie de Montchalin était députée de l'Essonne © AFP - AFP Archives

Enfin Mounir Mahjoubi est remplacé par Cédric O, qui était à la fois conseiller d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, et qui devient donc "Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances (Bruno Le Maire) et du ministre de l'Action et des comptes publics (Gérald Darmanin), chargé du Numérique".