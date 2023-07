Remaniement - Y. Gillet, député RN du Gard "rien ne va changer"

Le casting du gouvernement remanié est maintenant connu. Parmi les principales nouveautés : Gabriel Attal succède à Pap N'Diaye comme ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, l'Alésien Aurélien Rousseau nommé ministre de la Santé, en remplacement de François Braun , Thomas Cazenave nommé ministre délégué chargé des Comptes publics, le maire divers gauche de Dunkerque Patrice Vergriete au Logement, ou encore la députée Renaissance de Marseille Sabrina Agresti-Roubache chargée de la Ville, et Fadila Khattabi nommée ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Marlène Schiappa a annoncé ce jeudi dans le journal Le Monde qu'elle ne figure pas dans le nouveau gouvernement. "Ce « remaniement » prouve, s’il le fallait, que rien ne va changer", commente Yoann Gillet, député RN du Gard.

Le nîmois Yoann Gillet ajoute "Emmanuel Macron remplace des ministres macronistes par… des ministres encore plus macronistes. Ce casting démontre que le président de la République et la première ministre n’ont pas pour objectif d’améliorer la vie des Français. Je dis au Français de garder espoir. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, le Rassemblement National incarne la seule alternance crédible."

"Tenez bon, on arrive !" (Y. Gillet, communiqué)