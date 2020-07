Rémi Nicolas "le trambus se limite à un périmètre nîmo-nîmois, il est temps de que ça change"

Le nouveau maire de Marguerittes (Gard) a fait son 7h50 ce mercredi matin, sur France Bleu Gard Lozère. Rémi Nicolas était invité avant le vote dans la matinée du nouveau président de Nîmes Métropole, promis désormais à Franck Proust, depuis le retrait la veille de la candidature d'Eddy Valadier le maire de Saint-Gilles. "Je tiens à saluer la décision d'Eddy Valadier, qui caractérise son humilité et sa responsabilité, dit-il. Il était important pour Nîmes Métropole qu'on évite un combat fratricide". Marguerittes, 3e commune de l'agglomération, a 4 conseillers au conseil communautaire de Nîmes Métropole. Seules Nîmes (52 conseillers) et Saint-Gilles (6 conseillers) en ont plus parmi les 39 communes qui composent l'agglomération (260 000 habitants au total).

Les priorités de l'agglomération selon lui ? " Le développement économique, mais surtout les projets structurants de territoire. Je pense à l'accès à la Culture, à l'Education Sportive, aux Transports. Et là, l'agglo devra être efficace, pertinente durant ce mandat"

"Je prends souvent l'exemple du Trambus. Le transport c'est quelque chose de structurant sur notre territoire. Aujourd'hui, le trambus se limite à un périmètre nîmo-nîmois, il est temps de que ça change. Il doit aller jusqu'à Marguerittes et partir de la Vaunage" Rémi Nicolas, sur France Bleu Gard Lozère

Depuis plus de 15 ans, Nîmes Métropole s’est donné la possibilité d’attribuer des fonds de concours à chacune de ses communes membres. Qu’ils concernent les équipements sportifs, culturels, la voirie ou le cœur de ville, les fonds de concours permettent d’épauler les communes et contribuent à l’amélioration du cadre de vie. C'est cette délégation qui semble le plus intéresser Rémi Nicolas."On va attendre le vote de l'assemblée communautaire mais ces questions de fonds de concours, de projets de territoire, m'intéressent pleinement".

