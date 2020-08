Élu ce vendredi, Rémy With succède officiellement à Brigitte Klinkert, devenue ministre, à la tête du conseil départemental du Haut-Rhin. Un changement sous le signe de la continuité.

Rémy With, nouveau président du conseil départemental du Haut-Rhin

Il n'y avait aucun suspense. La liste menée par Rémy With, seule en lice, sort victorieuse de l'élection de la nouvelle équipe exécutive du conseil départemental du Haut-Rhin, vendredi 29 août. À 71 ans, l'élu du canton de Masevaux succède à la présidence à Brigitte Klinkert, devenue ministre déléguée en charge de l'Insertion en juillet dernier, suite au remaniement gouvernemental.

"Je suis naturellement alsacien, je suis profondément haut-rhinois, je suis viscéralement sundgauvien, et donc, particulièrement attaché à mon territoire", a réagi Rémy With après l'élection. En tant que 1er vice-président du conseil départemental, il assurait déjà l'intérim à la présidence depuis juillet.

La Collectivité européenne d'Alsace en ligne de mire

Rémy With siège au conseil départemental depuis 1979. Il représentait jusqu'en 2015 l'ancien canton de Dannemarie, il représente depuis le canton de Masevaux. Il a aussi été maire d'Altenach, dans le Sundgau, pendant une trente ans.

La mission principale de la nouvelle équipe exécutive sera d'assurer le bon déroulé du lancement de la future Collectivité européenne d'Alsace (CEA), résultat de la fusion de l'assemblée départementale haut-rhinoise avec son homologue bas-rhinoise, au 1er janvier. Plusieurs questions délicates doivent être tranchées : celle du siège de cette collectivité inédite, et celle de sa présidence.

Pour l'heure, le conseil départemental du Haut-Rhin et ses représentants sont restés mutiques quant aux augmentations de salaires conséquentes accordées aux élus et directeurs de service, en vue de la création de la collectivité alsacienne, et que révélait France Bleu Alsace mi-août.