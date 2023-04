Renaissance : après le discours d'E. Macron, Valérie Rouverand face aux auditeurs ce mardi 7h45 / 8h25

Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce lundi à 20H00 à la télévision pour tenter de relancer son second quinquennat et d'en finir avec l'atmosphère de crise politique et sociale provoquée par sa réforme des retraites.

Le chef de l'Etat a déjeuné avec Elisabeth Borne, puis a reçu pendant plus de deux heures les dirigeants de la Macronie au Parlement et les principaux ministres, dont ceux des Armées Sébastien Lecornu ou des Comptes publics Gabriel Attal, pour d'ultimes consultations avant son allocution solennelle et sans contradicteurs. Mardi matin, Valérie Rouverand , la référente gardoise du parti Renaissance, a choisi France Bleu Gard Lozère pour s'adresser directement aux gardois, en direct.

ⓘ Publicité

La séquence est programmée de 7h45 à 8h25.

Vous pouvez réagir en direct au 04 66 21 36 37.