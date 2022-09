Renaissance demande une commission d'enquête sur d'éventuels "financements russes" de partis

Ce samedi, dans un communiqué, huit députés Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, annoncent qu'ils demandent l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur de possibles "financements russes" de partis français. Cette demande fait suite à la révélation, le 13 septembre, d'informations déclassifiées américaines.Ces dernièresfont état de plusieurs centaines de millions d'euros versés depuis 2014 par la Russie à des partis politiques de plusieurs pays dans le but d'accroître son influence et de peser sur les scrutins.

Ces députés du parti présidentiel ont adressé une lettre à Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dans laquelle ils justifient l'instruction d'une telle enquête "au regard de la gravité des faits" et pour que les informations établies puissent "être portées à la connaissance des citoyens français et de notre justice".

Cette enquête doit permettre "de savoir si des partis politiques français -et lesquels- ont bénéficié de financements russes" écrivent-ils. Ils citent "des prises de position en faveur de la Russie de plusieurs dirigeants politiques français de premier plan", ainsi que "des prêts contractés pour financer des campagnes électorales et dont les sommes sont toujours dues bien des années plus tard" ou encore "la nomination au sein d'entreprises russes d'anciens parlementaires et ministres français".

Le RN veut également une commission d'enquête

Accusé par la majorité de dépendre du pouvoir russe, ce qu'il réfute, le Rassemblement national, avait annoncé vendredi qu'il déposerait une résolution ce lundi 26 septembre dans le but de créer une commission d'enquête à l'Assemblée.

Pour le RN, le but de cette commission serait de "préciser la nature des liens entre certains élus de la majorité présidentielle et le Qatar", "déterminer" d'éventuels liens entre la majorité et la Chine et enquêter sur "ce qui s'apparente à une véritable coproduction législative entre le parti présidentiel et les géants américains Amazon, Microsoft, Google ou encore Uber".

Julien Odoul, député RN de l'Yonne, a expliqué ce samedi sur franceinfo : "Nous demandons que la transparence soit totale pour tous les partis". Le député,membre de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée, ajoute que "cette commission d'enquête permettra de faire la lumière sur tout. Le parti Renaissance va devoir montrer patte blanche et les Français verront".