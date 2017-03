Renaud Muselier et 46 conseillers régionaux PACA demandent à François Fillon de se retirer

Dans une tribune, Renaud Muselier, premier vice-président de la Région PACA ainsi que 46 conseillers régionaux demandent à François Fillon d'abandonner la course à l'élection présidentielle. Christian Estrosi invite le candidat à renoncer à son meeting dimanche.

Alors que Christian Estrosi, président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), appelle dans un entretien à Nice Matin Var Matin, François Fillon à renoncer à son meeting dimanche au Trocadéro à Paris, Renaud Muselier et 46 conseillers régionaux demandent au candidat d'abandonner la course à l'élection présidentielle.

"François Fillon n'est plus en mesure de porter nos valeurs"

Dans une tribune, ces élus LR, dont le député des Bouches-du-Rhône Bernard Deflesselles et le député LR du Var, Olivier Audibert-Troin, expliquent que "quelle que soit l'injustice qui lui est faite, François Fillon n'est plus en mesure de porter notre projet et nos valeurs". Les signataires ajoutent qu'ils constatent "quotidiennement le trouble et la colère qui montent chez les Français". "C'est la raison pour laquelle dans l'intérêt du pays, Monsieur Fillon nous vous demandons de vous retirer", concluent Renaud Muselier et 46 conseillers régionaux.

