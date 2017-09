Renaud Muselier : "Jean-Claude Gaudin manipule les uns et les autres"

Invité de France Bleu Provence matin ce lundi, Renaud Muselier a répondu à Jean-Claude Gaudin au sujet de sa succession. Le maire de Marseille avait regretté l'amertume de son ancien premier adjoint. Le président de la région Paca lui a reproché de "manipuler les uns et les autres".

Renaud Muselier a répliqué lundi matin sur France Bleu Provence à Jean-Claude Gaudin qui regrettait que son ancien adjoint ait de l'"amertume" au sujet de sa succession. Le maire de Marseille aurait proposé à Bruno Gilles, sénateur et président de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône d'être candidat à la mairie et à Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône de prendre la présidence de la métropole Aix-Marseille, peut-être avant 2020.

"Je souhaite que Jean-Claude Gaudin travaille encore pour la ville, s'il travaille" (Renaud Muselier)

Renaud Muselier s'explique : "c'est Jean-Claude Gaudin qui dit à Bruno Gilles qu'il va être candidat à la mairie de Marseille. C'est Jean-Claude Gaudin qui dit à Martine Vassal qu'elle va prendre la métropole. Le maire de Marseille manipule les uns et les autres". Et de préciser : "c'est moi qui l'ait fait réélir quand lui m'a fait battre au profit de Jean-Noël Guérini. Je n'ai pas d'amertume. J'ai une bonne mémoire et je m'occupe de Marseille. On va mettre 120 millions d'euros à disposition des projets de la ville". Pour Renaud Muselier, Jean-Claude Gaudin une "personnalité exceptionnelle. Je souhaite qu'il travaille encore beaucoup pour la ville, s'il travaille".

La "gueule de bois" après la défaite de l'OM face à Rennes

Revenant sur la défaite de l'OM battu 3-1 par Rennes, dimanche soir au stade Vélodrome, Renaud Muselier a dit qu'il avait "la gueule de bois". "Six buts à Monaco, trois à la maison, c'est une mauvaise passe pour Rudy Garcia. On est face à la réalité sur le projet sportif de l'OM. Mais restons solidaire de l'équipe. Soutenons notre club. C'est dans ces moments là qu'il faut être positif même si c'est très compliqué".

Concernant la crise qui couve au sein de l'Olympique de Marseille et une éventuelle démission de l'entraîneur Rudy Garcia, Renaud Muselier affirme que : "ce n'est pas parce qu'on fait un mauvais début de saison qu'on doit changer d'entraîneur. Après il faut changer le président. C'est compliqué. Donnons-leur leur chance".

Une plainte contre le dernier budget de François Hollande

Renaud Muselier a confirmé qu'il déposait plainte en faux et usage de faux en écriture publique contre le dernier budget du quinquennat de François Hollande. "Je demande l'application de la loi" a déclaré sur France Bleu Provence, le président de la région PACA. "François Hollande est venu devant le Parlement français avec un budget faux, fraudé". Renaud Muselier affirme qu'il y a eu des "biaiseries" dans la construction du dossier "à hauteur de huit milliards d'euros". "Je constate que François Hollande a déposé un budget qui est considéré comme manifestement insincère. C'est la Cour des comptes qui le dit".

"Je cherche la justice et l'équité" (Renaud Muselier)

Le président LR de la région PACA explique qu'il doit établir un budget en tant que président de la région PACA. "J'ai eu une purge de 232 millions d'euros sous le mandant de François Hollande. Je vais avoir une deuxième purge ce qui va impacter nos lycées, notre formation et nos transports". Et de conclure : "depuis 40 ans, les budgets ne sont pas à l'équilibre. C'est un choix politique mais ils ne sont pas trafiqués. Là c'est un budget de campagne électorale et il est manifestement insincère. Sur le fond je cherche la justice et l'équité".